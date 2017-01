Ion Marin, directorul tehnic al FC Farul:

„Suntem pe un -5 care ne îngrijorează“

FC Farul are un pasiv la adevăr care nu-i dă deloc liniște, dar speră ca pregătirea din Bulgaria să-i fie de folos pentru cele trei meciuri foarte importante care o așteaptă în șapte zile, cu UTA, Dinamo și FC Vaslui, a declarat directorul tehnic al clubului constănțean, Ion Marin. „Suntem pe un -5 care ne îngrijorează, dar ne străduim ca, în această pauză competițională, în Bulgaria, să ne antrenăm bine, să recuperăm toți jucătorii accidentați și să-i aducem la același nivel de pregătire cu ceilalți, pentru că, apoi, în șapte zile, jucăm nouă puncte: cu UTA, restanța cu Dinamo și meciul de la Vaslui. Aceste partide sunt foarte importante, dar nu capitale", a declarat Ion Marin, pentru „Cuget Liber". Oficialul constănțean regretă înfrângerea din Giulești, spunând că jocul Farului a avut și părți bune, iar dacă „rechinii", în special Guriță, deschideau scorul, câștigau partida. Stadionul, o bijuterie Ion Marin consideră că asupra clubului Farul nu trebuie să se abată nicio apreciere negativă în ce privește organizarea meciului cu Olanda, constănțenii asigurând toate condițiile pentru echipa națională. „Întotdeauna vor fi nemulțumiri din pricina biletelor, pentru că, din păcate, stadioanele noastre nu sunt la o capacitate care să satisfacă marele public, într-o competiție așa importantă precum aceste preliminarii și mai ales într-un meci cu Olanda, unde interesul este enorm. Dar aceasta nu înseamnă că Farul nu și-a făcut datoria, că nu s-a achitat din plin de asigurarea tuturor condițiilor pentru echipa națională. Am dat o mână de ajutor pentru obținerea victoriei, care, cred eu, ar asigura calificarea în proporție de 90%. Prin muncă și prin investiții uriașe, din bani privați, am schimbat în totalitate fața stadionului, care a devenit o bijuterie", ne-a spus „Săpăligă". Amicalul cu Cerno More, mutat de la Varna la Albena Partida amicală pe care o va susține FC Farul sâmbătă, în încheierea stagiului din Bulgaria, se va desfășura, de la ora 11, la Albena, nu la Varna, cum se stabilise inițial.