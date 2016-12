Cupa Presei la tenis de masă, ediția a XI-a

Suntem cei mai buni! Toate titlurile de campioni, la „Cuget Liber“

Ştire online publicată Joi, 18 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

„Cuget Liber“ este campioana absolută a celei de-a XI-a ediții a Cupei Presei la tenis de masă, competiție care s-a desfășurat, timp de trei zile, la Complexul Cleopatra din Mamaia. Am fost, practic, cei mai buni, pentru că am reușit să trecem în palmaresul ziarului nostru toate titlurile de campioni.După victoria incontestabilă, de marți, a colegului nostru Robert Bak, în proba de simplu masculin, ieri a fost ziua în care „Cuget Liber” și-a spulberat din nou adversarii, clasându-se pe primul loc în proba de simplu feminin, prin Geanina Anghel, și mai ales în proba „regină”, cea mai disputată - dublu masculin, unde perechea formată din Robert Bak și Sorin Mihalache a cucerit cel de-al patrulea titlu de campioană din ultimii cinci ani.La capitolul surprize plăcute, încadrăm evoluția dublului „new entry” Cosmin Zaporojan / Dănuț Ifrim, care, la prima participare, a reușit performanța de a se califica în semifinale. De apreciat și efortul celorlalți colegi - dublul Andrei Amza / Andrei Aldea, plus Octavian Dragomir -, care, chiar dacă nu au intrat în lupta pentru medalii, s-au luptat cu mult curaj, până la ultima minge, în condițiile în care au avut de înfruntat adversari mult mai experimentați. Dar nu-i nicio problemă, își vor lua revanșa la anul, când vor demonstra că au progresat.Revenind la campioni, trebuie spus că meciurile pe care Robert și Sorin le-au disputat (cel puțin) în semifinală și finală au fost „de pus în ramă”. În semifinale, și-au demonstrat tăria psihică, revenind de la 0-1 și 1-2 pentru un 3-2 demn de Campionatul Național, pentru ca, în finală, câștigată cu 3-0 (revanșă pentru pasul greșit din meciul din grupă), să le iasă absolut tot: apărare ca la carte, lovituri fulgerătoare, atacuri fără șanse pentru adversari. Și așa s-a scris istoria, suntem cei mai buni!Iată rezultatele campionilor Robert Bak / Sorin Mihalache: Grupe - 2-0 cu Adrian Lungu / Sorin Teodoreanu (Telegraf), 0-2 cu Gabriel Afuz / Cătălin Donose (Radio Constanța), 2-0 cu Andrei Amza / Andrei Aldea (Cuget Liber); Semifinale - 3-2 cu Bogdan Chiriță / Adrian Nicarel (Graiul Dobrogei); Finală - 3-0 cu Gabriel Afuz / Cătălin Donose.Rezultatele cuplului Cosmin Zaporojan / Dănuț Ifrim: Grupe - 2-0 cu Cristian Năstase / Octavian Dragomir (Cuget Liber), 2-0 cu Sorin Danielciuc / Cristi Tane (Telegraf), 0-2 cu Bogdan Chiriță / Adrian Nicarel; Semifinale - 0-3 cu Gabriel Afuz / Cătălin Donose; Finala mică - 1-3 cu Bogdan Chiriță / Adrian Nicarel.Rezultatele cuplului Andrei Amza / Andrei Aldea: 0-2 cu Robert Bak / Sorin Mihalache, 0-2 cu Adrian Lungu / Sorin Teodoreanu, 0-2 cu Gabriel Afuz / Cătălin Donose.Rezultatele cuplului Cristian Năstase / Octavian Dragomir: 2-0 cu Sorin Danielciuc / Cristi Tane (Telegraf), 0-2 cu Bogdan Chiriță / Adrian Nicarel (Graiul Dobrogei), 0-2 cu Cosmin Zaporojan / Dănuț Ifrim.Rezultatele Geaninei Anghel: 3-0 cu Larisa Calistru (Radio Constanța), 3-0 cu Dana Lebed (Radio Constanța).Astăzi, de la ora 11.00, tot la Complexul Cleopatra din Mamaia, în prezența partenerilor din proiect, va avea loc festivitatea de premiere, cu deja tradiționala „baie” de șampanie.Cea de-a 11-a ediție a Cupei Presei la tenis de masă a fost organizată de Asociația Jurnaliștilor de Sport din Constanța, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța, World Vision Constanța și Hipermarketul CORA. Parteneri - Restaurant Angelli și Crama Capitol.Redacția SPORT