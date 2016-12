Cupa Presei la tenis de masă

Suntem cei mai buni: campionii de la Cuget Liber! / GALERIE FOTO - FESTIVITATE PREMIERE

Ieri dimineață, am făcut puțină curățenie pe birou. Am aranjat cu grijă trofeele existente, simțeam că va mai urma unul și trebuia să îi fac loc. Ei bine, nici de data aceasta nu m-am înșelat…În ciuda virușilor, a tratamentului medicamentos, a frigului, a ploii, a coalițiilor și ambițiilor adversarilor, noi, cei de la Cuget Liber, am demonstrat din nou că suntem cei mai buni, perechea Robert Bak / Sorin Mihalache cucerind, ieri, titlul de campioană în „proba regină” de dublu din cadrul Cupei Presei la tenis de masă, competiție ajunsă la cea de-a 10-a ediție, găzduită de Complexul Cleopatra din Mamaia.Robert și Sorin și-au păstrat astfel cel mai râvnit trofeu din concurs, câștigat în 2011, dar și în alte ediții anterioare.Marea finală, în care i-am înfruntat pe Adrian Lungu (Telegraf) și Paul Alexe (blog sport) a fost una dramatică: am condus cu 2-0 la seturi și cu 20-17 în setul trei, dar niciuna dintre cele trei mingi de meci nu a „prins” masa. Adversarii au redus din handicap, apoi au „îndrăznit” chiar să egaleze, rânjind pe sub mustăți. La 2-2 la general, am luat-o de la capăt. Punct cu punct, spre victoria finală. Am făcut față presiunii, am tăiat elanul oponenților, iar când s-a ivit prima șansă de a încheia conturile, n-am mai greșit. Set, 3-2, meci, suntem campioni! Să curgă șampania! Fanfara nu cântă decât pentru locul întâi!v v vIată și rezultatele înregistrate până în finală: în Grupa A: 1-2 cu Gabriel Afuz / Cătălin Donose (mulțumim băieților de la Radio Constanța, care ne-au ajutat să ne facem „încălzirea”!), 2-1 cu Marian Cosor (Radio Constanța) / Nicu Șerban (TV Neptun), 2-0 cu Cristian Cealera / Sorin Cealera (TV Neptun); în semifinale: 3-0 cu Bogdan Chiriță / Daniel Chiriță (Graiul Dobrogei).Competiția se încheie astăzi, când vor avea loc semifinalele și finalele la individual masculin, apoi festivi-tatea de premiere.Organizatorii turneului sunt Asociația Jurnaliștilor de Sport din Constanța, Radio Constanța, DJST Constanța; sponsori - World Vision Constanța și Loteria Română - filiala Constanța.