„Sunt «duşmanul» jucătorilor“

„Sunt «dușmanul» jucătorilor“

Ştire online publicată Sâmbătă, 11 Iunie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

„În afara terenului, sunt prietenul jucătorilor, în teren sunt «dușmanul» lor. Oricum, în cluburi n-o să-i vedeți. Mentorul meu, Anghel Iordănescu, alături de care am avut șansa să lucrez cinci ani, după ce m-am lăsat de fotbal, spune că organismul are resurse nebănuite. La mine, nu există nu mai pot. Muncă, muncă și iar muncă. Sacrificiu”.Discuții cu fotbaliști din Liga 1„Dacă vom demara proiectul «noul Farul», vor veni câțiva jucători care să facă față provocării promovării, poate și cu nume. Discutăm și cu băieți de la Liga 1, dar trebuie să ne mișcăm rapid, pentru că loturile încep să se facă și îi pierdem. Dacă vom aduce fotbaliști de valoare, va fi foarte bine, dacă nu, trebuie să găsim o soluție, aducem unii mai modești și biciul pe ei. La promovare, ne trebuie și 2-3 cu experiență, care să facă diferența”.Ilie Stan