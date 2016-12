Selecționerul Victor Pițurcă:

„Sunt principalul vinovat, îmi asum întreaga responsabilitate“

Selecționerul Victor Pițurcă a declarat că își asumă întreaga responsabilitate în privința eșecului, dar nu ia în calcul varianta demisiei, așa cum i-a cerut publicul din Cluj. „Am pierdut de o manieră categorică, am fost inexistenți pe toată durata meciului, dar întreaga responsabilitate mi-o asum eu. Băieții au prins un moment greu. Le-am atras atenția că vom întâlni un adversar foarte puternic, dar este grav că nu au înțeles. Când niciunul dintre ei nu se ridică la un nivel corect, este greu. Nu am fost inspirat în alegerea primului 11 și nu am început cu cei mai în formă jucători. Doar Cociș, în primele 30 de minute, s-a ridicat la un anumit nivel”, a spus Pițurcă. Selecționerul consideră că și alte echipe din grupă vor mai pierde puncte în fața reprezentativei Lituaniei: „Asta e situația, sper să ne redresăm și să luăm trei puncte cu Insulele Feroe. Am pierdut trei puncte mari în fața Lituaniei, probabil vor mai pierde și alte echipe, dar este regretabil că noi am fost primii. Probabil Franța și Serbia își vor lua măsuri de siguranță”. Referitor la faptul că publicul de pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” i-a cerut demisia, selecționerul a afirmat: „Ar fi culmea să mă gândesc la demisie după prima înfrângere acasă cu echipa națională. Cred că am făcut o mare greșeală că nu am venit de luni la Cluj. Am simțit de ieri că este ceva în neregulă. Atmosfera a fost umedă, nu ne-a priit deloc”.