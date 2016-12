Horia Tecău, pe locul 3 mondial

"Sunt onorat să fac parte dintr-un grup select de jucători!"

Tenismanul constănțean Horia Tecău, sfert-finalist, luna aceasta, la US Open, a urcat pe locul trei în Top ATP de dublu, aceasta fiind cea mai bună clasare din cariera sa.După anunțul oficial, Tecău a postat pe contul său de Facebook un mesaj de mulțumire tuturor colaboratorilor săi și fanilor, adăugând că este onorat să facă parte dintr-un grup select de jucători.„Cea mai bună clasare! Datorită tuturor partenerilor și staff-ului cu care am colaborat, dar și datorită fanilor, am ajuns pe locul trei, cel mai bun din carieră. Sunt onorat să fac parte din acest grup select de jucători”, a scris sportivul din Constanța.Primele două poziții ale ierarhiei sunt ocupate de gemenii americani Bob și Mike Bryan, în timp ce colegul de echipă al lui Tecău, olandezul Jean Julien Rojer, ocupă locul patru.În ierarhia pentru Turneul Campionilor, perechea Horia Tecău/Jean Julien Rojer se află pe locul doi, în timp ce cuplul Florin Mergea (România)/Rohan Bopanna (India) ocupă poziția a opta, ultima care aduce calificarea la turneul londonez.În ierarhia de simplu, românii ocupă poziții modeste: Marius Copil - locul 182, Victor Hănescu - locul 224, Adrian Ungur - locul 255.Top 3 ATP de simplu are următoarea configurație: 1. Novak Djokovici (Serbia), 2. Roger Federer (Elveția), 3. Andy Murray (Marea Britanie).