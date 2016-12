„Sunt multe ţări care au depăşit România la gimnastică“

Fosta campioană olimpică Nadia Comăneci:

„Sunt multe țări care au depășit România la gimnastică“

Ştire online publicată Miercuri, 28 Aprilie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Fosta campioană olimpică Nadia Comăneci a declarat, într-o conferință de presă, că, în ultima perioadă, alte țări au luat mai în serios gimnastica și au depășit, astfel, sportivii din România în performanțe, însă a precizat că este nevoie de mai mult timp pentru a se pune pe picioare o echipă competitivă. „Și după mine au fost câteva gimnaste care au luat multe medalii de aur. Acum, în ultima vreme, după ce s-a schimbat situația la lot cu Octavian Belu și Mariana Bitang și de când a venit Nicolae Forminte au trecut câțiva ani și e greu să pui pe picioare o echipă competitivă într-un an sau doi. Eu cred că sunt alte țări care ne-au depășit, care au luat mult mai în serios acest sport și probabil că sunt gimnaste care vor mai mult să câștige. Nu pot să spun că noi am regresat, doar spun că sunt alte țări mai bune ca noi”, a precizat Nadia Comăneci. Referitor la șansele delegației României la Campionatele Europene de gimnastică feminină, junioare și senioare, de la Birmingham, acolo unde a avut loc și ediția masculină din 2010, fosta sportivă a menționat că sunt câteva gimnaste care au destule șanse la concursurile pe aparate. „Am reușit să văd puțin din rezultatele băieților, am văzut că România a luat o medalie de bronz (n.r. - prin Flaviu Koczi), dar nu am reușit să văd concursurile. La fete, am văzut câteva imagini de la Campionatele Naționale de la Ploiești și am remarcat câteva gimnaste cu destul de mari șanse pe aparate la Campionatele Europene de la Birmingham. Nu pot să merg la CE, dar încerc să fiu prezentă la Campionatele Mondiale. Este un an greu pentru toată lumea, deoarece avem din nou o generație destul de tânără. Gimnastele din SUA se pregătesc foarte bine pentru Jocurile Olimpice din 2012, de la Londra, și va fi greu. Noi va trebui să ne păstrăm locul pe podium. Nu știu câte fete vor participa la individual com-pus, pentru că multe renunță și merg doar la concursul pe aparate. O știu doar pe Ana Porgras, pe restul nu. Eu tot timpul le-am dat șansă și le urez succes. Atunci când noi aveam toate medaliile de aur, nu știu dacă eram așa de mult apreciați. Acum, când nu mai sunt medalii, suntem tot timpul criticați”, a spus Nadia. Campionatele Europene de gimnastică feminină, junioare și senioare, debutează, astăzi, la Birmingham, iar România va fi reprezentată de zece sportive (cinci senioare și cinci junioare).