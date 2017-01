„Sunt mai răi ca naziştii!“

AIBA i-a retras acreditarea lui Rudel Obreja

„Sunt mai răi ca naziștii!“

Luni, 25 August 2008

Președintele Federației Române de Box, Rudel Obreja, a declarat, sâmbătă, că, după conferința de presă în care a denunțat aranjamentele de la nivelul arbitrilor, AIBA i-a luat acreditarea și i-a cerut să părăsească Beijingul, iar el amenință că va ajunge până la TAS. „Decizia AIBA venită după conferința de presă e mai mult decât strigătoare la cer! Mi-a fost retrasă acreditarea, mi s-a spus să părăsesc hotelul la care sunt cazat. Mai mult, mi s-a impus să părăsesc Beijingul. M-am dus la ei la birou și i-am făcut cu ou și cu oțet. Sunt mai răi decât naziștii. Ăia cel puțin te mai perpeleau un pic, nu te executau direct! Cu toate acestea, uite că nu vreau să plec. Nu voi reveni în țară pe 25, așa cu programasem, ci pe 26, odată cu delegația României”, a explicat Rudel Obreja. Referitor la funcția de vicepreședinte pe care o deține în cadrul AIBA, Obreja este sigur că vor urma și acolo repercusiuni: „Cu siguranță vor lua măsuri și asupra acestei funcții pe care o dețin la AIBA. Oricum, vor suporta consecințele. Eu am fost ales de congres, nu am fost numit. Congresul este mult mai puternic decât adunătura de câteva persoane a lor. Fără îndoială, voi merge la Lausanne. Chiar dacă, prin absurd, nu se va întâmpla nimic cu funcția de vicepreședinte, tot voi merge la Lausanne (n.r. - se referă la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne - TAS)”. Șeful boxului românesc este hotărât să nu mai aibă nicio legătură cu forul internațional: „Nu voi mai colabora cu ei niciodată. Au ascuns murdăria sub preș. Înaintea conferinței de presă pe care am făcut-o, le-am spus că nu sunt de acord cu ce se întâmplă. Președintele mi-a spus să accept totul așa cum e. Au un tupeu de te lasă mut. Nici nu știi ce să crezi dacă privești lucrurile din afară”. Delegatul tehnic al turneului de box, Rudel Obreja, a fost suspendat, vineri, de Asociația Internațională de Box Amator de la Jocurile Olimpice de la Beijing, fiind acuzat de tentativă de manipulare a arbitrilor, și va trebui să apară în fața Comisiei de Disciplină a AIBA, pentru a proba acuzațiile făcute. Președintele AIBA a recunoscut că a schimbat unii judecători de joc, motivul fiind că avea informații că aceștia ar fi influențați chiar de… Obreja!