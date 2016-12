Fostul căpitan al CVM Tomis, Radu Began:

"Sunt dispus să revin în volei, dacă va fi nevoie de mine cu adevărat"

Unul dintre cei mai importanți voleibaliști din istoria Constanței, Radu Began, ajuns la aproape 40 de ani, fost jucător și antrenor al CVM Tomis în cei 13 ani de activitate în club, ne vorbește despre perspectivele voleiului constănțean.- Din păcate, nu cred că mai am ce să văd. Nu am mai fost în contact cu ce se mai întâmplă în volei în ultima perioadă, decât foarte vag. Știam că mai rămăseseră doar două grupe de copii ale CVM-ului, care își desfășurau activitatea la Tulcea.- Un lucru foarte trist, dar inevitabil. Poate se va găsi cineva care să înființeze o echipă de volei masculin, și nu pentru mine, fiindcă eu îmi desfășor acum activitatea într-un alt domeniu. Dar ar fi foarte bine pentru orașul Constanța.- Nu știu dacă se va reuși să se facă ceva de perspectivă. Îmi este foarte greu să revin la volei, de pe o zi pe alta, fără siguranța zilei de mâine. Am făcut un an muncă voluntară, atâta timp cât a existat speranță. Eu consider că am făcut cât am putut de mult pentru echipă.- De ajutat, întotdeauna am ajutat. Sunt dispus să revin în volei dacă va fi nevoie de mine cu adevărat și dacă va exista un proiect bine pus la punct. Familia mea este însă acum principala prioritate.- Lucrez la o firmă care se ocupă cu instalarea sistemelor de supraveghere. Îmi place ceea ce fac, însă a fost foarte greu să iau o astfel de decizie radicală.- Sigur, chiar zilele trecute m-a sunat Dragoș Pavel. Mă sună oamenii să mă întrebe ce se mai întâmplă la Constanța. Din păcate, nu am ce să le spun. Unul din cei mai vechi stranieri, Miklos Toronyai, m-a sunat și mi-a spus că, dacă ar exista o echipă de volei la Constanța, s-ar întoarce cu cea mai mare plăcere, indiferent de liga în care ar activa.- Exact, doar dacă va exista un proiect serios. Din păcate, în România nu este ca în Franța, unde nu poți începe campionatul dacă nu ai bugetul la îndemână. La noi, banii vin pe parcurs, iar dacă se mai închide „robinetul”, se întâmplă ce s-a întâmplat cu CVM-ul. Sunt pesimist cu privire la viitorul voleiului. M-aș bucura enorm să ia cineva atitudine, dar se pare că nimeni nu este dispus.