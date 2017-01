Ion Crăciun, antrenorul lui CSM Medgidia:

„Sunt disperat!”

Echipa de handbal masculin CSM Medgidia întâmpină probleme mari în pregătire, neputând folosi sala proprie, căreia i se schimbă actualmente suprafața de joc. „Lucrarea era necesar să fie făcută. Primarul s-a zbătut să găsească bani, pentru care îi mulțumim. Însă operațiunile încă nu s-au încheiat, astfel că nu am unde să mă pregătesc. Sunt disperat! Pierdem mult din acumulările din vara asta și e mare păcat. Până acum, am lucrat afară, și o vom mai face, nu avem încotro. Sala Sporturilor din Constanța e ocupată, am înțeles că ar mai fi niște săli pe la Basarabi și Cernavodă, nu știu, să vedem, poate reușim și la Hidrotehnica”, a spus antrenorul Ion Crăciun, pentru „Cuget Liber”. 16-4 cu Borac Banja Luka Dacă are probleme cu antrenamentele, tehnicianul s-a declarat însă mulțumit de prestația echipei la turneul amical de la Chiajna, unde a pierdut la Steaua (34-35), la Dinamo (27-31) și a câștigat cu Borac Banja Luka (31-20). „Deși am înregistrat două înfrângeri, ne-am descurcat foarte bine. Steaua ne-a bătut la mare luptă, în condițiile în care noi am folosit toți jucătorii. Apoi, în ultimul meci, am câștigat cu Borac, la capătul unui meci apreciabil, în care la pauză conduceam cu 16-4. Apărarea a jucat foarte bine în această partidă, dar pe ansamblu, mai avem de lucru la acest compartiment. Cu o defensivă tare, putem dezvolta foarte bine contraatacul și faza a doua”, ne-a declarat Crăciun, care i-a remarcat pe pivoții Savenco și Mocanu, pe Dinescu, dar și pe tânărul moldovean Eugen Ursuleac, extremă dreaptă. Ursuleac, în atenția lotului de excelență CSM speră ca, săptămâna aceasta, să-i obțină lui Ursuleac dreptul de muncă, iar apoi jucătorul să primească și cetățenie română. Ursuleac este din Republica Moldova, are 19 ani și a venit la Medgidia anul trecut. Se află în vederile lotului de excelență de la Timișoara (jucători născuți în 1988 și 1989). „Eugen este un copil cu o situație specială. Nu are tată. L-am adus de la 18 ani. Practic, se bătea pentru existență. Sportivi ca el, care știu să se lupte, ar trebui sprijiniți. Să o mai lăsăm cu talentele. Mulți se nasc genii și mor speranțe. Se mulțumesc cu puțin“, a arătat Crăciun.Echipa de handbal masculin CSM Medgidia întâmpină probleme mari în pregătire, neputând folosi sala proprie, căreia i se schimbă actualmente suprafața de joc. „Lucrarea era necesar să fie făcută. Primarul s-a zbătut să găsească bani, pentru care îi mulțumim. Însă operațiunile încă nu s-au încheiat, astfel că nu am unde să mă pregătesc. Sunt disperat! Pierdem mult din acumulările din vara asta și e mare păcat. Până acum, am lucrat afară, și o vom mai face, nu avem încotro. Sala Sporturilor din Constanța e ocupată, am înțeles că ar mai fi niște săli pe la Basarabi și Cernavodă, nu știu, să vedem, poate reușim și la Hidrotehnica”, a spus antrenorul Ion Crăciun, pentru „Cuget Liber”. 16-4 cu Borac Banja Luka Dacă are probleme cu antrenamentele, tehnicianul s-a declarat însă mulțumit de prestația echipei la turneul amical de la Chiajna, unde a pierdut la Steaua (34-35), la Dinamo (27-31) și a câștigat cu Borac Banja Luka (31-20). „Deși am înregistrat două înfrângeri, ne-am descurcat foarte bine. Steaua ne-a bătut la mare luptă, în condițiile în care noi am folosit toți jucătorii. Apoi, în ultimul meci, am câștigat cu Borac, la capătul unui meci apreciabil, în care la pauză conduceam cu 16-4. Apărarea a jucat foarte bine în această partidă, dar pe ansamblu, mai avem de lucru la acest compartiment. Cu o defensivă tare, putem dezvolta foarte bine contraatacul și faza a doua”, ne-a declarat Crăciun, care i-a remarcat pe pivoții Savenco și Mocanu, pe Dinescu, dar și pe tânărul moldovean Eugen Ursuleac, extremă dreaptă. Ursuleac, în atenția lotului de excelență CSM speră ca, săptămâna aceasta, să-i obțină lui Ursuleac dreptul de muncă, iar apoi jucătorul să primească și cetățenie română. Ursuleac este din Republica Moldova, are 19 ani și a venit la Medgidia anul trecut. Se află în vederile lotului de excelență de la Timișoara (jucători născuți în 1988 și 1989). „Eugen este un copil cu o situație specială. Nu are tată. L-am adus de la 18 ani. Practic, se bătea pentru existență. Sportivi ca el, care știu să se lupte, ar trebui sprijiniți. Să o mai lăsăm cu talentele. Mulți se nasc genii și mor speranțe. Se mulțumesc cu puțin“, a arătat Crăciun.