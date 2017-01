Aurel Șunda:

„Sunt convins că Săgeata va primi drept de promovare“

Aurel Șunda, antrenorul principal al Săgeții Năvodari, a declarat că echipa sa va avea o partidă dificilă în deplasarea de sâmbătă de la Dinamo II, însă oaspeții vizează numai cele trei puncte. „Dinamo II luptă pentru evitarea retrogradării și a câștigat clar la Giurgiu, etapa trecută (n.n. - 4-1 cu Astra II). S-a întărit mult, are posibilitatea de a lua jucători de la prima echipă, dar și noi ne dorim victoria. În privința promovării, sunt convins că lucrurile se vor rezolva, pentru că avem dreptate. Când intră pe teren, fotbaliștii noștri trebuie să joace, pentru că, dacă îți bați joc de fotbal, și fotbalul își bate joc de tine”, a declarat Șunda. Mijlocașul dreapta al Săgeții, Adrian Olah, are entorsă, dar staff-ul medical speră să-l recupereze până la ora partidei de sâmbătă. Meciul Dinamo II - Săgeata Năvodari se joacă sâmbătă, 12 martie, de la ora 11. Arbitrează Sorin Tarcea (Timișoara); asistenți, Gabriel Dan (Timișoara), Emil Cristea (Arad); rezervă, Florin Constantin (Popești Leordeni); observator, Constantin Zotta (București). „Cele trei puncte din meciul cu Dinamo II sunt foarte importante pentru noi. Mergem să obținem victoria. Mi-a fost ușor să mă acomodez la Săgeata. Deși aveam oferte și din Liga 1, am ales echipa din Năvodari pentru că antrenorul Aurel Șunda mi-a prezentat un proiect ambițios. Îmi doresc mult să ne realizăm obiectivul. Pentru mine, ar fi a doua promovare, după cea cu Unirea Alba Iulia” Răzvan Dâlbea, mijlocaș Săgeata