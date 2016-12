Succes la Singapore! Simona Halep a plecat spre Turneul Campioanelor

Jucătoarea de tenis Simona Halep (4 WTA) a pornit încrezătoare spre Turneul Campioanelor din Singapore(23-30 octombrie), unde se va duela pentru supremație cu cele mai valoroase sportive ale momentului din circuitul feminin.„Trebuie să joc bine acolo, deoarece toate sunt jucătoare de top și joacă un tenis nebunesc, deci trebuie să fiu pregătită. Simt de la antrenamente că nivelul meu este foarte înalt. Bineînțeles, nu știi niciodată când vei juca împotriva unei adversare puternice, dar, totuși, am încredere că jocul meu depinde doar de mine. La începutul anului, îmi era dificil să gândesc așa”, a declarat Simona Halep, pentru site-ul WTA.Jucătoarea din Constanța s-a calificat pentru a treia oară consecutiv la Turneul Campioanelor și are șansa să-și treacă în palmares primul titlu de asemenea calibru, după ce, în 2014, a fost învinsă în finală de Serena Williams, iar în 2015, s-a oprit în grupe. Serena Williams a declarat forfait pentru turneul din acest sezon, la sugestia medicului personal, și va lipsi al doilea an consecutiv. Va fi prima ediție fără Serena Williams și Maria Șarapova (suspendată pentru dopaj) din ultimii șase ani.v v vDin cele opt locuri disponibile pentru Singapore, șapte sunt deja cunoscute: Angelique Kerber (Germania, 1 WTA), Agnieszka Radwanska (3 WTA), Simona Halep (4 WTA), Karolina Pliskova, Garbine Muguruza, Madison Keys și Dominika Cibulkova. Favorită pentru ultimul bilet spre Singapore este britanica Johanna Konta, care poate pierde calificarea doar în cazul în care Carla Suarez Navarro (Spania) sau Svetlana Kuznetsova (Rusia) vor câștiga turneul WTA de la Moscova.