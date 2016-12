Suat Ibraim, vizită la Consulatul general al Turciei la Constanţa

Suat Ibraim, vizită la Consulatul general al Turciei la Constanța

Fostul arbitru constănțean de box Suat Ibraim a fost primit, zilele trecute, de Consulul general al Turciei la Constanța, Ali Bozcalișkan, întâlnirea având loc chiar la sediul consulatului.„Într-un context politic zbuciumat al Turciei, am dorit să discut cu domnul Consul general și să îi ofer un buchet cu flori, în memoria victimelor de la Istanbul și Ankara. Am transmis totodată un mesaj de solidaritate și compasiune, aducându-ne aminte că noi, la Constanța, suntem un model de conviețuire interetnică. Aici, la mal de mare, am trăit întotdeauna în pace și prietenie, indiferent de religie, că suntem creștini sau musulmani. Iar sportul, domeniul în care am activat o viață, este un element excelent de legătură”, a declarat Suat Ibraim.