Suat Ibraim, vizită-fulger la Consulatul Turciei

Fostul arbitru constănțean de box Suat Ibraim a făcut o vizită, zilele trecute, la Consulatul Turciei la Constanța, fiind primit chiar de către Consulul General Ali Bozcalișkan.„Chiar dacă a trecut ceva timp de la tragedia din regiunea Soma, am ținut să transmit un mesaj de condoleanțe pentru victimele acelui nefericit incident, cu atât mai mult cu cât printre sutele de morți s-au aflat și sportivi, fotbaliști ai clubului Manisaspor, care munceau și în minerit. Am depus o floare la consulat, în memoria acelor jucători plecați prea devreme dintre noi. Am fost plăcut impresionat de modul în care am fost primit de către domnul consul, care i-a rugat pe ceilalți musafiri să aștepte puțin, pentru a discuta cu mine”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Suat Ibraim.Omul care a împărțit ani buni dreptatea în ring a mai avut un motiv de satisfacție, legat, de data aceasta, de vechea sa pasiune: caricatura. El și-a trimis mai multe dintre lucrările sale personale la concursul de la Izmir, pe teme de prietenie, acestea fiind apreciate de către membrii juriului.