Studenţii de la UMC se vor întrece la bowling

Studenții de la UMC se vor întrece la bowling

Pentru a marca și prin acțiuni sportive anul 2013 ca fiind „Anul European al Cetățenilor” - un an care celebrează două decenii de la introducerea cetățeniei europene prin Tratatul de la Maastricht, Direcția Județeană de Sport și Tineret Constanța organizează, astăzi, de la ora 13.00, o competiție de bowling care este adresată studenților de la Universitatea Maritimă Constanța.Evenimentul este realizat în parteneriat cu Universitatea Maritimă și CS Admar Costinești și este prima acțiune sportivă din acest an realizată de DJST Constanța.„Această acțiune este prima din cadrul Cupei «Unirii» și are un dublu obiectiv: pe lângă cel al implicării cât mai multor tineri, și nu numai, în competiții sportive variate, la care să participe cu plăcere și pe care să le considere o alternativă bine-venită de petrecere a timpului lor liber, ne dorim să atragem atenția asupra faptului că este datoria și dreptul lor de a se exprima în calitate de cetățeni europeni, de a beneficia de drepturile derivate din acest fapt și de a fi ascultați!”, a declarat directorul executiv al DJST Constanța, Claudiu Teliceanu.