Studentele de la "Ovidius", campioane naţionale universitare!

Studentele de la "Ovidius", campioane naționale universitare!

La finele săptămânii trecute, sportivele antrenate de lectorii universitari dr. Florin Cazan și Adrian Georgescu s-au dovedit cele mai valoroase din țară, la Campionatul Național Universitar desfășurat la Pitești, acolo unde au învins, în ultimul act, chiar gazda competiției, Universitatea din Pitești, scor 29-28.În drumul către medaliile de aur, studentele de pe litoral au trecut de Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița, scor 24-11 (11-6), Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, scor 28-21 (13-10) și Academia de Studii Economice din București, cu 33-10 (18-5). „Și formația din Pitești avea câteva jucătoare din Liga Națională, însă nu am avut foarte mari emoții în finală. Am condus permanent la 2-3-4 goluri și nu s-a pus niciodată problema învingătoarei. Pe final, pe fondul relaxării noastre, adversarele s-au apropiat la un singur gol, însă era prea târziu. Am arătat ca o adevărată echipă și ne merităm locul la Campionatul European Universitar. Am vorbit cu Federația Română de Handbal și cu echipele de care aparțin fetele și nu au fost probleme. Până la urmă, mergem la Malaga să reprezentăm tricolorul României”, a declarat antrenorul Adrian Georgescu.Pentru Universitatea „Ovidius” au evoluat mai multe handbaliste de la formația de eșalon secund CSU Neptun Constanța, dar și trei jucătoare din prima ligă: internaționala Mădălina Zamfirescu, cea care a jucat până în acest sezon la Dunărea Brăila, dar a semnat, recent, cu Debrecen VSC, Bianca Tiron, legitimată la Corona Brașov, și Nicoleta Tudor, de la CS Măgura Cisnădie.Iată lotul complet: Monica Rusu, Andra Sandu și Ana-Maria Bratu - portari; Bianca Tiron, Adriana Mușat, Anca Birton, Mariana Filip, Bianca Căldare, Corina Bălănică, Mădălina Zamfirescu, Nicoleta Tudor, Lorelai Andreea Magyari și Oana Bică - în teren.Cele mai bune marcatoare ale Constanței au fost Bianca Tiron (22 goluri), Mădălina Zamfirescu (20 goluri) și Mariana Filip (16 goluri).