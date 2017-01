Străine de fiţele fotbaliştilor

Kaiacistele de la CS Farul nu vor să fie vedete, ci medaliate la JO

Străine de fițele fotbaliștilor

„Oamenii apelor” nu au fițele fotbaliștilor. Și nici ifose de vedete, deși, după numărul de medalii cucerite, ar fi chiar îndreptățiți. De conturi bancare, nici pomeneală. Însă, adulmecă aurul, mai ceva decât temerarii ce și-au încercat norocul în Lumea Nouă. Sportivii de la secția de kaiac-canoe de la CS Farul Constanța ies pe apă ori de câte ori le permite timpul. De fapt, rămân să vâslească pe uscat, pe simulator, doar în caz de furtună sau ploaie torențială. În rest, pot fi zăriți pe lacul Siutghiol, devenit cartier general, după ce federația a decis ca, în premieră, pregătirea sportivilor din lotul național să se facă descentralizat, la cluburi. „Este un sistem pe care îl aplicăm pentru prima dată, așa că nu putem spune acum dacă este mai bun sau mai rău decât cel vechi. Rezultatele vor demonstra acest lucru. Luăm partea plină a paharului. Le avem pe fete sub ochii noștri, avem mai multă grijă de ele decât dacă s-ar fi antrenat la lot, împreună cu sportivele de la Steaua și Dinamo”, spune tânărul antrenor de la CS Farul, Gabriel Aftenie. Sezonul de kaiac-canoe s-a deschis deja, cu Naționalele de fond și Cupa României, în ambele competiții, faristele Anișoara Cătrună și Elena Rențea, aflate la primul an la categoria tineret, câștigând medaliile de aur. „Am luat parte și la criteriul de selecție de la Snagov, în care s-a tras la simplu și la dublu. La etapa de Cupă Mondială de la Racice (Cehia) nu vom participa, pentru că nu suntem sută la sută pregătite, dar vom merge la cea de la Poznan (Polonia), care va avea loc la sfârșitul lunii mai”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Anișoara, completată de colega sa, Elena: „Vrem să prindem vârful de formă în vară, la Campionatele Europene de tineret. Ne dorim nu numai medalii, ci și timpi competitivi”. După ce a cochetat cu handbalul și luptele, Anișoara a urcat în barcă acum trei ani, iar Elena are deja cinci ani de kaiac. Ambele sunt eleve la Grupul Școlar Economic „Virgil Madgearu”, la clasele a XI-a E (diriginte, prof. Mariana Mocanu), respectiv a XI-a A (diriginte, prof. Lidia Martinescu). CS Farul mai propune o altă kaiacistă pentru lotul național - Rodica Sterpu. Și ea a vâslit la selecția de la Snagov, dar numai la simplu, pentru că tehnicienii nu au dorit să o forțeze. De numele celor trei fete, se leagă speranțele Farului pentru Jocurile Olimpice din 2012 sau 2016. Până atunci, înapoi la antrenamentele de pe Siutghiol. „Avem două ședințe pe zi, iar fiecare durează între 80 și 120 de minute. Pornim de la baza nautică și mergem până la ieșirea din Mamaia. La simplu, parcurgem între 14 și 18 km, iar la dublu, sunt zile în care trecem de 21 km. Când e urât afară, ne retragem în sala de forță”, explică Aftenie jr.