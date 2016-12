Stoperul Paul Papp nu se mai întoarce la Farul

Deși internaționalul de tineret și-a exprimat dorința de a juca și în retur pentru „marinari”, FC Vaslui nu a fost de acord cu prelungirea împrumutului, propunându-le constănțenilor un alt stoper. Varianta reîntoarcerii lui Papp la Farul a căzut definitiv. Ieri, președintele executiv constănțean, Sevastian Iovănescu, a luat legătura cu patronul vasluian Adrian Porumboiu, care i-a transmis că fundașul central de 20 de ani este în vederea antrenorului Marius Lăcătuș, Papp facând deplasarea cu echipa și în cantonamentul de la Goch, astfel că nu are cum să revină la Farul. La finele anului trecut, s-a vorbit de sosirea la Constanța, ca înlocuitor al lui Paul, a unui alt fundaș vasluian, Dorian Andronic, însă jucătorul de 20 de ani a ajuns până la urmă în probe la Gloria Bistrița, unde a fost înscăunat antrenor fostul principal al Farului, Marius Șumudică. Ieri, Porumboiu i-a propus lui Iovănescu, tot împrumut, un alt stoper, dar care poate juca și fundaș stânga, sârbul Neven Markovic (22 ani, 1,83 m - 78 kg), asupra căruia urma să hotărască antrenorul Farului, Ștefan Stoica, însă și această mutare are șanse mici de realizare, ținând cont că apărătorul a jucat puțin în ultimul timp (trei partide în tur), din pricina unor accidentări. Probleme în apărare Rămași descoperiți în defensivă, constănțenii s-au gândit și la pistele Tudose și Ninu, de la Steaua, gruparea din Ghencea agreând însă, se pare, o tranzacție mai complexă, care să includă trecerea sub comanda lui Mihai Stoichiță a fundașului dreapta farist Alexandru Mățel, mutare care nu are cum să fie acceptată de „marinari”, care nu vor să se dispenseze de căpitanul din tur, fotbalist de 20 de ani, extrem de promițător, internațional de tineret. În privința lui Curcă, rămâne de văzut cum va evolua situația. Ștefan Stoica „Mourinho” a declarat că George își dorește să se întoarcă la Constanța. Problema este că împrumutul la Dinamo al portarului e pe un an. Însă, ținând cont că, în acest moment, „câinii roșii” au patru goal-keeper-i în lot (Dolha, Matache, Curcă, Cr. Munteanu) și, în plus, se vorbește că ar putea veni și Hamutovski, ar fi șanse ca gruparea din Ștefan cel Mare să-i permită lui George să se întoarcă de acum, poate chiar azi - mâine, la Farul. Liviu Mihai II, împrumutat la Petrolul Dintre cei trei jucători care au fost trimiși, luni, la Farul II, Barbu, Pașcovici și Liviu Mihai II, situația ultimului s-a rezolvat rapid, Farul împrumutându-l până în vară la Petrolul Ploiești. Barbu și Pașcovici, care nu au fost de acord cu reducerile salariale propuse de club, s-au antrenat ieri cu satelitul, sub comanda lui Gică Butoiu, care l-a avut la antrenament și pe portarul Adrian Vlas, trimis la echipa a doua încă din turul de campionat.