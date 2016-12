Steven Gerrard și-a anunțat retragerea din activitate

Ştire online publicată Joi, 24 Noiembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Steven Gerrard, fostul căpitan al echipei de fotbal FC Liverpool și al selecționatei Angliei, și-a anunțat joi retragerea din activitatea sportivă, punând astfel capăt unei cariere profesioniste de aproape două decenii, informează BBC, citată de Agerpres.„După recentele speculații din presă referitoare la viitorul meu, pot să confirm retragerea mea ca jucător profesionist de fotbal”, a scris Gerrard într-un comunicat.Steven Gerrard a disputat 710 meciuri (186 de goluri) pentru FC Liverpool, cu care a câștigat opt trofee majore, între care și Liga Campionilor, în 2005, an în care s-a clasat pe locul al treilea în cursa pentru trofeul Balonul de Aur. De asemenea, el a îmbrăcat de 114 ori tricoul selecționatei Angliei, pentru care a înscris 21 de goluri.În anul 2015, Gerrard a plecat în Statele Unite, la echipa Los Angeles Galaxy, unde a evoluat până în prezent. Mijlocașul englez a disputat ultimul meci oficial pe 7 noiembrie, în play-off-ul Ligii profesioniste nord-americane de fotbal (MLS).„Mă simt norocos că am experimentat atât de multe momente semnificative în cursul carierei mele. Am avut o carieră incredibilă și sunt recunoscător pentru fiecare clipă petrecută la FC Liverpool, selecționata Angliei și Los Angeles Galaxy”, a mai precizat Steven Gerrard în comunicatul său.Recent, Gerrard a declinat o ofertă de a antrena echipa engleză de liga a treia Milton Keynes Dons.