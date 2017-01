Stevan Jovetici plânge după Adrian Mutu

Joi, 06 Mai 2010

Atacantul Stevan Jovetici a declarat că i-ar părea rău dacă Adrian Mutu ar pleca de la Fiorentina la finalul acestui sezon, deoarece jucătorul român e unul dintre cei care l-au ajutat cel mai mult să se adapteze la echipa italiană. „Mi-ar părea foarte rău dacă Adrian ar pleca, deoarece Mutu a fost, împreună cu Avramov și Kuzmanovici, unul dintre cei de care am fost cel mai apropiat la Fiorentina. El m-a învățat multe lucruri. Discutam, executam împreună lovituri libere și penalty-uri, mi-a explicat mai bine cum să mă poziționez pe teren. Un mare campion, formidabil. Eu am obiceiul să dau mingea în adâncime și apoi să stau să mă uit cum se dezvoltă acțiunea de atac. În schimb, Adrian dă și pleacă, și e deja acolo gata să finalizeze la închiderea triunghiului ofensiv. Acum însă învăț și eu lecția asta. Dacă va rămâne, voi fi foarte fericit. Și nu știu de ce nu am putea să evoluăm în același timp pe teren. Totuși, decizia o ia Prandelli, dar mie mi-ar plăcea”, a precizat internaționalul muntenegrean în vârstă de 20 de ani. Stevan Jovetici se află la Fiorentina din mai 2008, fiind transferat de la clubul Partizan Belgrand contra sumei de opt milioane de euro. Atacantul Adrian Mutu a fost suspendat nouă luni de tribunalul antidoping din cadrul Comitetului Olimpic Italian (CONI), după ce a fost depistat pozitiv cu sibutramină, iar presa italiană a scris, săptămâna trecută, că românul a fost pus pe lista de transferuri la Fiorentina.