Cupa Cartierelor la fotbal în sală

Sterk Medgidia, exclusă din campionat

Organizatorii Cupei Cartierelor, întrecere de fotbal în sală care este în desfășurare la „Club Eden” din Constanța, au anunțat că echipa Sterk Medgidia a fost exclusă din campionat, din cauza a două neprezentări. De asemenea, o altă măsură disciplinară este suspendarea pe două etape (fără drept de apel) a jucătorului Răzvan Dârmon, de la Real Poarta 6, pentru atitudine lipsită de fair-play. Rezultatele etapei a zecea: FC Palas - Global Systems „Mircea cel Bătrân” 5-9, Boss Km 4-5 - Detectors Piața Griviței 7-7, Real Poarta 6 - Cartier Far 9-4, Gepa Tomis III - Sterk Medgidia 3-0 (neprezentare), Alma Soveja - Servany Cumpăna 21-7, FC 95 Tomis Nord - ISU Capitol 2-24. FC Făgetului a stat. A arbitrat Virgil Brună. Într-un meci restant, Real Poarta 6 - Boss Km 4-5 7-7. Clasament 1. FC Palas 10 9 0 1 114-40 27 2. Global Systems 8 8 0 0 111-50 24 3. ISU Capitol 9 6 1 2 110-74 19 4. Detectors 9 6 1 2 77-60 19 5. Alma Soveja 9 6 0 3 125-56 18 6. Real Poarta 6 10 5 1 4 96-80 16 7. Gepa Tomis III 9 4 1 4 78-60 13 8. Cartier Far 9 4 0 5 65-76 12 9. Boss Km 4-5 9 3 2 4 52-51 11 10. FC Făgetului 9 3 0 6 88-112 9 11. Cumpăna 10 2 0 8 75-131 6 12. Tomis Nord 9 0 0 9 36-184 0 Etapa viitoare: sâmbătă, 13 februarie: Detectors Piața Griviței - Global Systems „Mircea cel Bătrân” (ora 17), Real Poarta 6 - Servany Cumpăna (ora 18), ISU Capitol - Boss Km 4-5 (ora 19); duminică, 14 februarie: Gepa Tomis III - FC Făgetului (ora 17), FC Palas - Alma Soveja (ora 18), Cartier Far - FC 95 Tomis Nord (ora 19).