Stelio De Rocco a părăsit banca Tomisului

Începând de ieri, Stelio De Rocco nu mai este antrenor al echipei de volei masculin CVM Tomis Constanța, contractul dintre tehnicianul canadian și clubul de la malul mării fiind reziliat pe cale amiabilă. Eșecul din week-end-ul trecut, 1-3, acasă, cu Unirea Dej, în campionat, i-a fost fatal antrenorului principal al CVM Tomis, Stelio De Rocco. „În urma discuțiilor dintre tehnician și președintele clubului, Sorin Strutinsky, cele două părți au decis, pe cale amiabilă, să întrerupă relațiile de colaborare. Începând de astăzi (n.r. - ieri), Stelio De Rocco nu mai este antrenor principal, funcția sa fiind preluată, cu titlu de interimar, de Mircea Dudaș, actualul secund”, a declarat, în conferința de presă organizată, aseară, la Sala Sporturilor, directorul executiv al CVM Tomis, Serhan Cadâr. La rândul său, De Rocco a spus că decizia de a părăsi banca Tomisului a fost una extrem de dificilă. „Am petrecut aici trei ani frumoși, e chiar un record. A venit vremea să spun la revedere și sunt dezamăgit că nu am reușit să termin campionatul, am pierdut patru meciuri și am fost eliminați și din cupele europene. Mai rămân câteva zile la Constanța, un oraș în care mi-am făcut mulți prieteni, apoi voi pleca în Canada. Voi acorda familiei mai mult timp, fiul meu este în ultimul an la facultate”, a explicat Stelio De Rocco. Serhan Cadâr a precizat că actualul director sportiv, Milen Uzunov, va contribui și el la pregătirea echipei. „Sperăm ca plecarea lui De Rocco să fie un duș rece pentru ceilalți componenți ai clubului și să nu fie nevoie să luăm și alte măsuri. Oricum, obiectivul nu este compromis, suntem pe locul doi în clasament, la egalitate de puncte cu liderul Dinamo”, a spus Cadâr.