După ce ne-au scos peri albi în meciul cu Portugalia, de la Cupa Mondială de rugby

„Stejarii“ se pregătesc de haka

Cu chiu, cu vai, având sufletul la gură și pe o ploaie ce a mai spălat din păcate, naționala de rugby a României a reușit prima sa victorie la actuala ediție a Cupei Mondiale. 14-10 cu Portugalia, un adversar extrem de limitat în exprimare, dar care s-a încăpățânat să rămână în picioare și să se lupte cu o ambiție demnă de o cauză mai bună. „Stejarii" ne-au scos peri albi. Au comis atât de multe greșeli - înainte, blocaj al balonului - încât diferența de valoare dintre cele două tabere n-a mai fost deloc evidentă. Portugalia a condus cu 7-0 și se părea că eseul român nu mai apare. Abia după pauză, pachetul de înaintare a împins mai cu forță, iar Tincu și Corodeanu au culcat balonul în terenul de țintă advers, încercări transformate de Calafeteanu și D. Dumbravă. După acest succes, România va încheia Grupa C pe locul 4, cu 5 puncte, în fața Portugaliei, care are doar un punct bonus. Urmează acum jocul cu Noua Zeelandă, când va trebui - dincolo de a nu încasa „suta" - să arătăm că nu ne înspăimântă haka și mai știm și ceva rugby. Partida cu All Blacks se va desfășura sâmbătă, 29 septembrie, de la ora 14, și va fi transmisă în direct de TVR 2.