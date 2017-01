Naționala de rugby a României se pregătește pentru meciul cu Rusia

„Stejarii“ merg la Soci după „viza” de Noua Zeelandă

Echipa națională de rugby a României s-a reunit, la începutul acestei săptămâni, la Izvorani, pentru a pregăti meciul cu Rusia, din Cupa Europeană a Națiunilor. Un test extrem de dificil, dar pe care „stejarii” nu au voie să-l pice. Runda a treia a returului Cupei Europene a Națiunilor găsește reprezentativa de rugby a României cu motoarele turate la maximum. Cei 32 de jucători - atât din Divizia Națională, cât și din campionatele din străinătate - convocați de antrenorii Serge Lairle, Olivier Nier, Romeo Gontineac și Cristian Brănescu se pregătesc de trei zile împreună, la Izvorani, cuvântul de ordine fiind victoria în meciul cu Rusia, programat la Soci, sâmbătă, 27 februarie, de la ora 14.00, în direct la TVR 2. În lotul „stejarilor”, se regăsesc și trei rugbiști legitimați la RCJ Farul Constanța: Daniel Carpo, în pachetul de înaintare, Constantin Gheară și Cătălin Nicolae, în linia de trei-sferturi. Carpo a fost titular și în partida precedentă, cu Germania, 67-5 pe stadionul „Constructorul-Cleopatra”, când a marcat două eseuri, în timp ce Gheară a intrat în repriza secundă a jocului cu nemții. Înaintea deplasării la Soci, clasamentul CEN are următoarea configurație: 1. Georgia (20 de puncte), 2. Rusia (19 p), 3. Portugalia (14 p), 4. România (12 p; un meci mai puțin disputat), 5. Spania (8 p), 6. Germania (7 p). În primăvară, România mai are programate alte două meciuri, cu Georgia (13 martie, acasă) și Portugalia (20 martie, în deplasare), plus restanța cu Spania. La Cupa Mondială din Noua Zeelandă 2011, se califică primele două clasate, iar ocupanta locului trei va accede în baraj. Sprijin pentru Daniel Răduță Federația Română de Rugby a scos la licitație un tricou cu semnăturilor tuturor jucătorilor care au evoluat în meciul cu Germania, de la Constanța, fondurile urmând a fi donate lui Daniel Mădălin Răduță, un tânăr diagnosticat cu leucemie acută limfoblastică, din octombrie 2009. Licitația pentru tricou a pornit de la 250 de euro (în acest moment, s-au oferit 270 de euro) și rămâne deschisă pentru cel puțin o săptămână. Cei care vor să-l ajute pe Daniel pot găsi mai multe informații pe site-ul www.danielraduta.ro. Sezonul estival, neexploatat corespunzător Prezent la Adunarea Generală a Asociației Județene de Rugby Constanța, Florin Matei, secretar general al FRR, le-a sugerat conducătorilor cluburilor de pe litoral să organizeze cât mai multe acțiuni în lunile de vară. „Deși sunteți la mal de mare, voi, constănțenii, nu exploatați așa cum ar trebui sezonul estival. Îmi imaginez că și voi sunteți ocupați, să faceți bani pentru tot anul, dar bani se pot scoate și din sport. Cu excepția turneului de la Mangalia, nu am auzit de alte concursuri pe plajă. Rugby-ul recreațional îi poate atrage pe turiști”, a spus Matei, adăugând apoi că fondurile de la stat vor fi din ce în ce mai puține.