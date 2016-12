„Stejarii“ înfruntă „diavolii negri“, sâmbătă, la Constanţa

2

pt dl diavol tasmanian

Draga dle diavol tasmanian, colegul meu mai tinar Ovidiu a contactat conducerea clubului, iar dl presedinte C. Dragomir a declarat ca nu exista nicio restanta de plata, ca toti jucatorii au salariile achitate la zi, iar cei care scriu pe site-uri sunt pur si simplu niste rautaciosi. Am citat din dl. Dragomir. Eu nu am ce ancheta sa fac, din moment ce nu exista nicio sesizare, toata lumea e fericita, repet, cu salariile la zi. Si tot dl. Dragomir spune ca nu a plecat nimeni! Cum il pot contrazice? Am nevoie de probe!