„Stejăreii“, campioni europeni

Echipa națională de rugby juniori sub 19 ani este noua campioană europeană, după ce, în finala turneului din Belgia, s-a impus autoritar, cu scorul de 29-0, în fața reprezentativei Poloniei, revelația EURO 2007. După belgieni și portughezi, nici leșii nu au putut sta în calea „stejăreilor", care au înscris cinci eseuri și n-au încasat niciun punct. Constănțenii Cristian Munteanu (două eseuri) și Bogdan Petreanu (un eseu), ambii de la CS Cleopatra Mamaia, s-au numărat printre cei mai buni jucători ai echipei României care aduce în țară titlul european. Grație acestei performanțe, România s-a calificat la Campionatul Mondial Under 20 din Chile 2008, seria a doua valorică.