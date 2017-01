Steaua străluceşte, Suceava sparge gheaţa

Turneul final al Campionatului Național de rugby juniori U18 și U17

Steaua strălucește, Suceava sparge gheața

Naționalele de rugby juniori U18 și U17 au depășit fazele preliminare. Încet-încet, sita cerne valorile și meciurile decisive pentru trofeu sunt tot mai aproape. Presiunea se accentuează, iar acest lucru este vizibil în evoluțiile jucătorilor. După ce a pierdut, pe mâna ei, primul meci din turneul rezervat juniorilor U18, echipa LPS Suceava a înregistrat, ieri, cea dintâi victorie: 12-0 cu CS Gens Cluj. Partida, disputată pe stadionul „Constructorul-Cleopatra” din Complexul Sportiv „Badea Cârțan”, a stat mult timp sub semnul echilibrului. Moldovenii au condus la pauză cu 5-0 (eseu Florea), avantaj mai firav decât pânza de păianjen. Ardelenii au ținut să demonstreze că nu au venit în plimbare pe litoral. Din contră, au pătruns în forță în 22-ul advers, dar au comis înainte, în două rânduri, în faze care trebuiau, în mod normal, încheiate cu eseu. În repriza a doua, Suceava a reușit o nouă încercare, prin Tiron, transformată de Conache, 12-0, și „cărțile” erau făcute. Cel de-al doilea duel din programul dimineții, dintre CSS 3 Steaua și CSS 2 Baia Mare, a fost la discreția bucureștenilor, care s-au impus cu scorul de 29-6 (12-0). Au marcat Sin (două eseuri), Ștefan, Tănase, Manea (câte un eseu), Ghiță (două transformări), respectiv Brendea (două lovituri de penalitate). În meciurile de aseară, tot la U18, s-au înregistrat următoarele rezultate: RC Pantelimon - Colegiul Național „Aurel Vlaicu” 22-8 și LPS Focșani - CSS Bârlad 25-25;12-9, după lovituri de departajare. Competiția continuă astăzi, pe terenul LPS din „Badea Cârțan”, cu patru partide din turneul juniorilor sub 17 ani: Colegiul Tehnic „Traian Vuia” Galați - CSM Baia Mare (ora 9.00), LPS „Nicolae Rotaru” CSS Constanța - CFR Unirea Pașcani (ora 10.30), Colegiul Național „Aurel Vlaicu” - CSS Tecuci (ora 17.30) și CSS Bârlad - CTMR TF Metrorex (ora 19.00). *** Prima contestație din cadrul turneului de pe litoral s-a înregistrat la partida dintre CSS Bârlad și LPS CSS Constanța (12-7), din concursul U17. La pauză, pe când tabela indica 12-0 pentru oaspeți, Ciprian Popa, delegatul formației bârlădene, a contestat dreptul de joc al nu mai puțin de patru sportivi constănțeni. Confruntarea a demonstrat că toți cei patru jucători se încadrau în limita de vârstă. „Deși pornea mare favorită, Bârladul s-a temut de noi și a apelat la orice metodă să câștige. Jucătorii mei s-au dăruit exemplar și, cu puțină atenție, puteau furniza surpriza. Consider că arbitrajul ne-a de-favorizat. La ultima fază a meciului, un adversar a comis înainte, jucătorul meu a preluat balonul, judecătorul de margine i-a spus să-și joace avantajul, băiatul a sprintat singur spre terenul de țintă, paralel cu tușa, era fază de eseu iminent, dar arbitrul de centru a fluierat finalul meciului! Le-am cerut explicații, dar nu am primit niciun răspuns”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul LPS-ului, Adrian Pllotschi.