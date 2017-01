Steaua - Motherwell, derby-ul turului III preliminar al Ligii Europa

UEFA a comunicat, vineri, programul turului III preliminar al Ligii Europa la fotbal, stabilit în urma rezultatelor înregistrate, joi seară, în manșa secundă a turului II: Steaua București (România) - Motherwell (Scoția), FC Vaslui (România) - Omonia Nicosia (Cipru), FK Sarajevo (Bosnia) - Helsingborgs IF (Suedia), Fredrikstad FK (Norvegia) - Lech Poznan (Polonia), HNK Rijeka (Croația) - Metalist Harkov (Ucraina), La Gantoise (Belgia) - AS Roma (Italia), Slavia Sarajevo (Bosnia) - MFK Kosice (Slovacia), IFK Goteborg (Suedia) - Hapoel Tel-Aviv (Israel), PSV Eindhoven (Olanda) - Cerno More Varna (Bulgaria), Metalurg Donețk (Ucraina) - NK Ljubljana (Slovenia), Valerenga (Norvegia) - PAOK Salonic (Grecia), APOP Kinyras Peyias (Cipru) - Rapid Viena (Austria), FC Honka Espoo (Finlanda) - FK Qarabag (Azerbaidjan), FC Vaduz (Liehtenstein) - Slovan Liberec (Cehia), FC Saint Patrick’s (Irlanda) - KS Samara (Rusia), FC Randers (Danemarca) - SV Hamburg (Germania), Tromso (Norvegia) - Slaven Koprivnica (Croația), Brondby (Danemarca) - Legia Varșovia (Polonia), FK Vojvodina (Serbia) - Austria Viena (Austria), ȚSKA Sofia (Bulgaria) - Derry City (Irlanda), MSK Zilina (Slovacia) - Hajduk Split (Croația), SC Braga (Portugalia) - IF Elfsborg (Suedia), Aberdeen (Scoția) - Sigma Olomouc (Cehia), Rabotnicki Skopje (Macedonia) - Odense (Danemarca), FK Sevojno (Serbia) - Lille (Franța), FK Petrovac (Muntenegru) - Sturm Graz (Austria), Fenerbahce (Turcia) - Honved Budapest (Ungaria), Bnei Yehuda Tel-Aviv (Israel) - Pacos de Ferreira (Portugalia), FC Bruges (Belgia) - FC Lahti (Finlanda), Athletic Bilbao (Spania) - Young Boys (Elveția), KR Reykjavik (Islanda) - FC Basel (Elveția), Galatasaray (Turcia) - Maccabi Netanya (Israel), Dinamo Tbilisi (Georgia) - Steaua Roșie Belgrad (Serbia), Polonia Varșovia (Polonia) - NAC Breda (Olanda), FK Vetra (Lituania) - Fulham (Anglia). Partidele tur vor avea loc pe 30 iulie, iar primele echipe sunt gazde în această manșă. Returul este programat pe 6 august.