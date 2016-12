Steaua - Manchester City. Ce jucători a adus Pep Guardiola la Bucureşti pentru meciul de mâine

Steaua - Manchester City. Ce jucători a adus Pep Guardiola la București pentru meciul de mâine

Ştire online publicată Luni, 15 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Josep Guardiola, managerul echipei Manchester City, își dorește ca până la meciul cu Steaua București, programat marți, de la 21:45, pe Arena Națională, în play-off-ul Ligii Campionilor, să îl aibă la dispoziție pe fundașul argentinian Nicolas Otamendi."Otamendi este un jucător important pentru noi. Sper că va juca. Steaua București are un joc bazat pe mingi lungi și de aceea Nico (n.r. Nicolas Otamendi) ne-ar ajuta foarte mult. El a avut o mică problemă la tendon și nu puteam risca să joace două meciuri în trei zile, așa am decis să joc în apărare cu John Stones și Aleksandar Kolarov", a spus Guardiola, citat de site-ul oficial al clubului Manchester City, conform Mediafax.La meciul cu Sunderland, câștigat cu scorul de 2-1 de Manchester City, în prima etapă a noului sezon din Premier League, Guardiola a folosit următoarea echipă: Caballero - Sagna, Stones, Kolarov, Clichy (Iheanacho 80') - Fernandinho, Silva (Delph 64') - Sterling, De Bruyne, Sterling (Navas 59') - Aguero.Lotul echipei Manchester City pentru meciul cu Steaua:Portari: Joe Hart, Willy Caballero.Fundași: Bacary Sagna, Pablo Zabaleta, Aleksandar Kolarov, Gael Clichy, John Stones, Jason Denayer, Nicolas Otamendi.Mijlocași: Fernando, Raheem Sterling, Jesus Navas, Kevin de Bruyne, Fabain Delph, Leroy Sane, David Silva, Fernandinho, Yaya Toure.Atacanți: Nolito, Sergio Aguero, Kelechi Iheanacho.