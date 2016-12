Steaua l-a achiziționat pe Denis Alibec de la Astra Giurgiu. Iată cât a costat

Ştire online publicată Miercuri, 28 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Clubul de fotbal Steaua l-a achiziționat pe atacantul formației Astra Giurgiu, Denis Alibec (25 de ani), în schimbul sumei de 1,5 milioane de euro, a anunțat miercuri, la postul Digi Sport, patronul gupării roș-albastre, Gigi Becali.Atacantul considerat cel mai valoros jucător din campionatul intern a semnat în noaptea de marți spre miercuri un contract valabil 5 ani cu Steaua, el urmând să se alăture lotului condus de Laurențiu Reghecampf în pauza competițională din iarnă."Am stat până pe la două jumate, atunci s-a perfectat transferul. Știți și dumneavoastră cât a durat, de aproape un an ne-am chinuit să-l luam. Aseară simțeam că se va rezolva. Nu am vorbit cu patronul Astrei (n.r. — Ioan Niculae), am vorbit cu Dani (n.r. — președintele Dănuț Coman). Ana Maria m-a sunat și mi-a zis că acceptă oferta de 1 milion și jumătate pe care am făcut-o, dar să dăm bani azi și să-l luăm în decembrie. Eu nu profit, așa a vrut Dumnezeu", a afirmat Gigi Becali.Acesta a menționat că în primul sezon fotbalistul va avea o clauză de reziliere a contractului în valoare de 20 de milioane de euro. "Salariul va fi 13.500 de euro pe lună în primul an, după care va avea 20.000. I-am pus o clauză de 20 de milioane. El a zis că vrea 10 milioane, dar i-am pus 20 de milioane. Am pus clauza să nu joace împotriva Stelei, oricum mi-a zis Șumudică că nu o să-l bage, poate doar în Europa. Eu i-am zis și am ajuns la o înțelegere cu el ca în cantonament să nu se atingă de țigări. Eu i-am spus că este mai puternic decât Benzema, dacă mă ascultă pe mine. El a râs. Am negociat la mine acasă, am vorbit și cu mama lui, i-am zis să-l lase pe mâna mea.", a mai spus Becali.În vârstă de 25 de ani, Alibec a mai evoluat până în prezent la Farul Constanța, Internazionale Milano, KV Mechelen, FC Viitorul și Bologna. El a câștigat Cupa Mondială a cluburilor cu Internazionale Milano (2011) și Cupa României (2013/2014) și campionatul (2015/2016) cu Astra Giurgiu.