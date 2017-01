Steaua ia trei sud-americani

Ştire online publicată Sâmbătă, 19 Ianuarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Patronul Stelei, Gigi Becali, a declarat, vineri, că echipa din Ghencea s-a înțeles cu jucătorii columbieni Jose Pepe și Dayro Moreno, dar și cu peruanul Andres Mendoza, iar aceștia vor semna contractele în zilele următoare. Dayro Moreno este internațional columbian, are 22 de ani și evoluează la Once Caldas. Peruanul Andres Mendoza (29 de ani) joacă la Metalurg Donețk, în timp ce columbianul Jose Pepe Moreno are 26 de ani și evoluează la echipa argentiniană Independiente.