STEAUA-DINAMO 3-1. Reghecampf, supărat!

Ştire online publicată Luni, 05 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Antrenorul stelist, Laurențiu Reghecampf, a fost scos din sărite de greșelile elevilor săi, mai ales la golul lui Dinamo, dar a precizat că Steaua a meritat victoria în derby-ul cu Dinamo, citează realitatea.net."Am controlat jocul pe toata durata partidei, dar nu am fost hotărâți în contactele cu adversarii. Le-am dat spațiu, primim gol cu trei greșeli de la noi", a spus Reghecampf, nervos, după Steaua-Dinamo 3-1, la Digi Sport.Reghecampf l-a apărat pe Tănase, care a făcut un meci slab: "Tănase e foarte important pentru noi. Și când nu e activ la faze este periculos. Nu e un jucător care trebuie criticat. Are și el momente, dar o sa își dea seama că are calități foarte mari".