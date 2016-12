Steaua dă afară trei jucători aduși în vară

Ştire online publicată Marţi, 15 Noiembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Steaua pregătește curățenia de iarnă. Nemulțumit de randamentul mai multor jucători, Becali e pregătit să le rezilieze contractele, scrie digisport.ro.Sezonul actual trebuia să fi însemnat un nou început pentru roș-albaștri, însă evoluțiile de până acum au fost modeste. Chiar dacă formația lui Reghecampf este prima în campionat, jocul prestat a lăsat în multe momente de dorit, astfel că e nevoie de o revigorare.Alibec este văzut drept jucătorul care să aducă un suflu nou echipei, însă Becali are și alte ținte în iarnă: cei mai curtați sunt jucătorii Viitorului, cele două părți purtând deja o serie de negocieri pentru Țîru, Benzar și Marin (primul are șansele cele mai mari să facă obiectul unei mutări).Pentru a le face loc noilor veniți, patronul vicecampioanei a decis deja, se pare, să renunțe la fotbaliștii care au dezamăgit. Primul pe listă este Aganovic, însă aceeași soartă vor avea și Mitrea și Golubovic. Ambii au fost de nerecunoscut în ultimele luni, iar Becali nu mai este dispus să le acorde vreo șansă, convins fiind că aceștia nu sunt de nivelul Stelei.Ultimul care va pleca în iarnă va fi Bourceanu, fotbalist căruia îi expiră contractul. În condițiile în care Steaua are la mijloc mai multe soluții (Pintilii, Muniru, Boldrin și chiar Filip), conducerea nu intenționează să îi facă vreo ofertă de prelungire a contractului.Lor li s-ar putea adăuga Adi Popa, fotbalist care intră în ultimele șase luni de contract. Cum Steaua are în banda dreaptă variantele Enache și Jakolis, conducerea ar prefera să îl dea pe cel poreclit „Motoreta”, din ianuarie, pentru a obține o sumă în urma transferului său.