„Steaua, Constanţa şi Reşiţa se vor bate pentru titlu”

George Buricea:

„Steaua, Constanța și Reșița se vor bate pentru titlu”

Ştire online publicată Miercuri, 01 Octombrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Sătul de atmosfera ostilă din vestiarul Stelei și, în plus, având și probleme de familie, handbalistul George Buricea și-a reziliat con-tractul cu gruparea bucureșteană și s-a întors la Constanța, urmând a parafa foarte curând o înțelegere cu HCM, valabilă pe trei ani. „Conducătorii Stelei mi-au propus o prelungire de contract, care expira la vară, dar am refuzat și i-am rugat să mă lase să mă întorc acasă. Am renunțat la bani, am venit jucător liber de contract. Vreau să îmi închei cariera la Constanța”, a declarat Buricea. În opinia sportivului, trei echipe se vor bate, anul acesta, pentru titlul de campioană națională. „Steaua, Constanța și Reșița se vor lupta pentru locul întâi. Dinamo și Bacăul au, la rându-le, echipe de valoare, pot încurca multe socoteli, dar nu cred că au suficientă forță pentru a câștiga titlul”, este de părere handbalistul. Buricea își dorește mult ca HCM să repete performanța de acum doi ani, când a ajuns în semifinalele Cupei Cupelor: „Atunci, lotul era omogen, jucătorii evoluau de mult timp împreună. De data aceasta, va fi mai greu, dar nu imposibil. Ne dorim să urcăm cât mai sus și, lucru la fel de important, să readucem spectatorii în Sala Sporturilor. Fără suporteri, e greu să faci performanță”.