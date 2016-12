Steaua-Basel, remiză. Bourceanu: ,,Acest egal e un pas înainte"

Căpitanul echipei Steaua București,, a declarat, marți seară, după remiza din meciul cu FC Basel, scor 1-1, din etapa a III-a a grupei E a Ligii Campionilor, că formația sa nu reușește să marcheze prea multe goluri, dar a apreciat că egalul este un pas înainte."Trăim cu speranța și ne dorim să câștigăm la Basel. Ne așteptam ca Basel să fie o echipă puternică. Acest egal e un pas înainte, am rămas în competiție. După acest egal rămânem în cursă pentru Liga Europa. Am avut mai multe situații de a marca în repriza a doua, dar nu am putut să înscriem. În acest moment nu reușim să marcăm prea multe goluri, altfel nu este o mare diferență față de sezonul trecut. În acest sezon nu putem să ne apropiem de Chelsea și de Schalke, dar ne dorim să câștigăm la Basel", a spus Bourceanu la Digi Sport, scrie realitatea.net.