STEAUA ar putea risca EXCLUDEREA din Europa?

Ştire online publicată Vineri, 23 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Steaua n-a scăpat de grijile excluderii din Europa. Roș-albaștrii au probleme mari din nou, iar evenimentele de la meciul cu Legia vor ajunge iar pe masa Comisiei de Disciplină de la UEFA. De această dată însă o sancțiune ar putea fi dramatică pentru campioni, având în vedere statutul de recidiviști, anunță realitatea.net.Steaua este sub lupa UEFA pentru incidentele provocate de suporterii săi de-a lungul timpului, iar "Dosarul Valiza" i-a atras o excludere de un an din cupele europene. Pedeapsa a fost cu suspendare, însă clubul roș-albastru a rămas sub monitorizarea forului european. Stelei i s-a impus ca timp de cinci ani să nu mai comită nici o abatere majoră, în caz contrar urmând ca excluderea de un an să fie activată.Din păcate, Steaua a ajuns mai repede decât era cazul pe masa Comisiei de Disciplină a UEFA.Mai întâi, a fost incidentul cu Mihai Stoica de la Skopje, precedat de interzicerea accesului presei la antrenament. Meciul cu Legia Varșovia de pe Arena Națională va aduce din nou clubul român în atenția instituției de la Nyon.Apoi, în repriza a doua a meciului cu Legia, când polonezii au egalat, portarul Dușan Kuciak s-a întors spre peluza la care stăteau fanii Stelei, bucurându-se în mod ostentativ. Suporterii echipei roș-albastre nu au rămas datori și au aruncat din tribune cu brichete și cu cartoanele pe care le folosiseră la coregrafie. Kuciak a colectat o grămadă de brichete și alte corpuri solide, le-a acoperit cu grijă cu tricoul de joc și a plecat decis spre obervatorul de la marginea terenului la finalul meciului, completează sursa citată.