Steaua a cedat locul 1 în clasament! "Titlul nu este pierdut"

Ştire online publicată Joi, 30 Aprilie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

În ciuda faptului că Steaua a pierdut prima poziție din clasament, în urma înfrângerii cu ASA Târgu Mureș, 0-1 pe Național Arena, Gigi Becali nu și-a pierdut încrederea în câștigarea titlului. Patronul roș-albaștrilor a declarat, la finalul întâlnirii că titlul nu este pierdut și, chiar dacă ar fi așa, nu îl interesează.”Am stat la pușcărie doi ani, fără să stau cu familia mea. Credeți că contează un an de fotbal? Pierdem un an de fotbal, ce mare lucru? Titlul nu l-am pierdut. Când un om stă în pușcărie doi ani, și nu-și vede un an copiii, credeți că mă mai interesează fotbalul? Cum să te mai intereseze fotbalul?”, a declarat Gigi Becali, scrie digisport.ro.