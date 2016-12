Start în Trofeul Centrocoop la şah, ediţia a 25-a

Start în Trofeul Centrocoop la șah, ediția a 25-a

Duminică, la Eforie Nord, a început cea de-a 25-a ediție a Trofeului Centrocoop la șah.Partidele se desfășoară în cadrul pitoresc pe care-l oferă tradiționala sală de joc „Acapulco”, situată la doar câțiva pași de malul mării. Ambianța plăcută a adunat la start peste 100 de jucători veniți din toate zonele țării. De remarcat prezența la turneu a multiplei cam-pioane a României MM Corina Peptan, care l-a zdrobit în primul meci pe veteranul Ștefan Covaci.Iată și rezultatele meciurilor din prima rundă în care au evoluat șahiști constănțeni: V. Panush (Republica Moldova) - I. Lungu (Constanța) 1-0, C. Spulber (Constanța) - F. Enache (Constanța) 1-0, L. Turcan (București) - F. Oprea (Constanța) 1-0, N. Moldoveanu (București) - C. Fotu (Constanța) 1-0, I. Linca (Constanța) - S. Teodor (Ploiești) 0-1, E. Radu (Baia Mare) - I. Mihailov (Constanța) 0-1, I. Spânoche (Constanța) - V. Paraschiv (Galați) 1-0, E. Andrieș (Constanța) - C. Dragomir (Brașov) 0-1, A. Rușa (Constanța) - I. Șchiopu (Târgu Mureș) 1-0, această din urmă victorie fiind obținută la „masa verde”.„Într-o poziție echilibrată, adversa-rului meu i-a sunat telefonul și, deși am insistat să continuăm partida, arbitrul Cândea, din București, a rămas ferm pe poziție, aplicând regulamentul”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Antonio Rușa, președintele CS Sissa Constanța.