Stanciu a semnat cu Steaua pe cinci ani!

Ştire online publicată Miercuri, 27 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Gigi Becali a anunțat că Nicușor Stanciu a semnat cu Steaua pe o perioadă de cinci ani, urmând a se alătura grupării din Ghencea din vara acestui an.„Eu l-am sunat ieri (n.r.-marți), mă înțelesesem cu Porumboiu, dar am convenit să nu spunem nimic. Am vorbit cu băiatul, a spus că nu există jucători care să nu vrea să vină la Steaua... Stanciu nu are clauză de 20 de milioane cum s-a vorbit. Dar dacă îmi place, îi dau 10.000, dar la Steaua trebuie să demonstrezi. Dacă mă convinge, îi dau și după 3 meciuri. Lui Rusescu i-am dat 10.000, chiar dacă avea mai puțin în contract“, a declarat Becali la Digi Sport.