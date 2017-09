Stadionul "Portul" aşteaptă investiţii. "Va fi redat comunităţii"

Serialul "Bazele sportive ale Constanței", un nou episod

Stadionul "Portul" așteaptă investiții. "Va fi redat comunității"

Continuăm seria articolelor în care prezentăm starea bazelor sportive din Constanța. De data aceasta, am luat calea stadionului „Portul“. Curiozitatea ne-a împins să privim dincolo de gardul impunător, vopsit într-un albastru marin, pentru a vedea care mai este starea actuală a bazei și ce perspective prezintă.Aflat în proprietatea Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța, baza sportivă „Portul” este, cel puțin pentru moment, foarte departe de standardele europene.În ultimii 15 ani, s-au perindat foarte multe personaje la șefia CNAPMC, iubitori ori nu ai sportului, profesioniști ori oportuniști. Astfel, a planat o stare de confuzie și nesiguranță generală asupra viitorului acestui club. Chiar și așa, au existat întotdeauna oameni de ispravă în cadrul AS Portul, care au dus mai departe tradiția unuia dintre cele mai vechi cluburi din Constanța, indiferent de greutățile întâmpinate pe parcurs.Echipa a luat ființă în anul 1930, sub numele de Serviciul Porturi Maritime. După cel de-Al Doilea Război Mondial, și-a schimbat denumirea în Porturi Comunicații - Ape (PCA), iar în 1949, se unește cu cealaltă formație a orașului, Dezrobirea, și ia naștere Locomotiva PCA, străbunica fostului FC Farul, devenită la acea vreme echipa comunității.Sindicatele din port nu pierd timpul și formează o nouă structură pe scheletul fostului PCA: echipa SPT (Sindicatul Porturi și Transport). În 1958, se schimbă din nou numele, în Ancora, iar din 1963, devine Portul.O echipă cu un istoric de aproape un secol, pentru care au evoluat mari jucători, precum Iosif Bukossy, Ilhan Mustafa, Adrian Pitu, Dennis Șerban, Dumitru Caraman, Ghiunaidin Gafar, Ștefan Petcu, Marius Zadea, Marian Dinu sau Dorel Zaharia.Actualmente, în baza sportivă își desfășoară activitatea echipa de seniori, în Liga a lV-a (antrenor Gabriel Dinică), dar și peste 150 copii și juniori cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani, coordonați de cinci antrenori: Puiu Gîrlea, Doru Lupu, Emil Păun, Marian Negrău și Gabriel Dinică.Ultima mare performanță la nivelul seniorilor, Portul a înregistrat-o în sezonul 2004/2005, atunci când a promovat în liga secundă. La acea vreme, județul Constanța se mândrea cu patru reprezentate pe a doua scenă a fotbalului românesc.Stadionul a intrat, deja, într-un proces de modernizare. Chiar dacă lucrările nu se realizează tocmai într-un ritm alert, în birourile CNAPMC există un dosar care vizează aducerea bazei sportive la standarde mult mai ridicate decât cele din prezent, urmând apoi să fie pusă la dispoziția comunității.Un prim pas a fost făcut în luna aprilie, atunci când au fost invitați soldații americani pentru un meci demonstrativ de baseball. Stadionul a fost toaletat, aranjat în timp record, iar evenimentul a fost unul extrem de reușit, semn că stadionul are un potențial neexploatat. De atunci, s-au mai înlocuit uși, vopsit garduri, curățat tribunele, însă nimic spectaculos. Suprafața de joc aduce a maidan, băncile de rezervă stau să cadă, iar ierburile și-au făcut din nou loc printre crăpăturile tribunelor.Într-o companie de stat, toate modernizările și investițiile trebuie bugetate. CNAPMC este cel care va suporta toate aceste cheltuieli, iar când lucrările se vor termina, stadionul va fi introdus în circuitul bazelor cu deschidere către comunitate.La începutul lunii martie, primarul Constanței, Decebal Făgădău, a declarat că este încântat de colaborarea cu CNAPMC, în contextul în care orașul duce o lipsă acută de baze sportive.Directorul general al CNAPM Constanța, Nicolae Dan Tivilichi, a declarat că vor continua modernizările la stadionul „Portul” și a exclus orice posibilitate ca baza sportivă să fie înstrăinată, în alte scopuri decât cele sportive: „Împreună cu Primăria municipiului Constanța, am hotărât ca stadionul Portul să fie mai accesibil constănțenilor. După ce îl va moderniza cu fonduri proprii, CNAPMC va pune la dispoziție orașului stadionul, fiind cunoscută lipsa de infrastructură sportivă din Constanța. Când totul va fi pus la punct, acesta va putea fi folosit gratuit de către școli, cluburi și universități”.Comparativ cu alte baze sportive din Constanța, stadionul „Portul” se prezintă în condiții decente, cu facilități pe care nu le întâlnești oriunde - saună, bazin de recuperare, vestiare dotate cu dușuri și băi. Este adevărat, au trecut anii peste ele, însă cu un efort de recondiționare, acestea pot redeveni utile.În aceeași situație se află și suprafața de joc. Nu este acoperită cu gazon, ci cu iarbă sălbatică și trifoi, iar la primăvară se preconizează că va deveni impracticabil, deoarece orice urmă de verdeață va dispărea o dată cu gerul iernii. Pentru a fi evitat acest fenomen, gazonul trebuia supus unui tratament special încă din vară. A existat o șansă ca acest tratament să fie aplicat în momentul în care SSC Farul a solicitat baza pentru meciurile din Liga a lll-a.„Am purtat discuții și cu cei de la SSC Farul și am fost de acord să îi primim în casa noastră, dar trebuia schimbate anumite lucruri în bază. Tot ce aveau ei de făcut era să înlocuiască porțile, deoarece sunt metalice și nu sunt omologate pentru Liga a lll-a. Acolo au nevoie de bare de aluminiu. Porțile noastre au fost fixate cu ciment, dacă le scoatem, devin inutilizabile, așa că i-am rugat să ni le lase nouă după ce vor reveni pe vechiul stadion «Farul». O altă problemă ar fi fost lipsa scaunelor din tribune. Noi avem deja 50 de scaune, mai trebuia instalate încă 100-150 de scaune. Noi aveam suporții din metal, le instalam noi, nu era nicio problemă. Din păcate, nici cu ei nu s-a ajuns la niciun compromis”, a explicat președintele AS Portul, Eusebiu Gheorghe.În urmă cu mai bine de 10 ani, pe când FC Viitorul era încă în stadiul de proiect, Gheorghe Hagi și-a îndreptat atenția și către stadionul „Portul”, în căutarea unei baze sportive pe care echipa de seniori să-și desfășoare meciurile de pe teren propriu. CNAPMC și-a oferit toată deschiderea pentru a ceda stadionul, însă conducerea clubului a avut o singură condiție.„Îmi aduc aminte când a venit domnul Hagi la stadion. Își dorea foarte mult ca echipa de seniori să joace la Constanța. Cu puțin efort, se putea construi o arenă fantastică aici. Din ce mi s-a povestit, toată lumea a fost de acord cu Hagi, însă cei din conducerea de la acea vreme au avut o singură cerință: echipa să poarte numele FC Portul. Din păcate, se pare că Hagi nu a fost de acord cu această idee și totul a picat”, a declarat Eusebiu Gheorghe.În acest moment, trei fotbalișit ce au trecut pe la AS Portul se află în loturile echipelor din Liga l. Cel mai important este fundașul Florin Bejan, actualmente la Astra Giurgiu, jucător care a mai trecut pe la FC Viitorul, ASA Târgu Mureș și KS Cracovia (Polonia), cu selecții în loturile naționale de juniori. De asemenea fundașul Ionuț Larie și Vlad Achim (ambii la FCSB) au îmbrăcat tricoul portuarilor.„Pe Florin Bejan l-am descoperit la Aurora 23 August. Era un copil foarte talentat, așa că am decis să îl aducem la Portul. Forma bună pe care a arătat-o la noi l-au făcut un jucător de bază al echipelor de juniori ale României. Imediat l-au ochit cei de la Steaua și l-au cumpărat pentru echipa secundă. Am luat bani foarte buni la vremea aceea. După aproximativ 10 ani, avem o mașină de spălat care îi poartă numele. Nu ne-am mai vizitat de atunci, însă îl așteptăm oricând cu drag”, a completat Eusebiu Gheorghe.