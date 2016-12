Ion Țiriac, fost președinte al COSR:

„Sportul românesc este deja afectat de criza economică“

Ştire online publicată Sâmbătă, 29 Noiembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul președinte al Comitetului Olimpic Român, Ion Țiriac, a declarat, după Adunarea Generală a COSR, că sportul este afectat de criza economică și că toate bugetele s-au redus. „Raportul președintelui (n.r. - Octavian Morariu) a fost comasat și succint, dar realizările sunt astea care sunt. Cred că am avut o Olimpiadă de excepție, una în care am avut surprize plăcute. Având în vedere la ce ne așteptam, rezultatele au fost excelente. Însă, trebuie să vedem unde mergem de acum înainte, pentru că suntem unde suntem, pentru că vine peste noi acest «tsunami», iar lumea nu își dă seama despre ce este vorba. Sportul este deja afectat de criza economică. Toate bugetele s-au redus. Comitetul Olimpic a ajuns să ajute Ministerul Sportului din punct de vedere financiar, am mai făcut-o și eu prin 2002”, a spus Ion Țiriac. Fostul mare tenisman anticipează că, în actualele condiții, cauza sportului este mai greu de susținut: „Însă, cum să explicăm că sportul este o prioritate la începutul anului viitor, când lumea o să iasă în stradă. Nu trebuie să comparăm anii trecuți cu ceea ce așteptăm la Jocurile Olimpice de la Londra. Dacă vom începe să semănăm acum, trebuie să ne uităm la rezultate peste 10-12 ani. Iar asta nu este doar rolul Comitetului Olimpic, este un rol social, politic și al administrației locale, pentru a se face infrastructura de care sportul are nevoie în general. Dacă nu ai semănat pentru a face o selecție naturală și să trăiește numai prin excepții, va fi foarte greu”. Nici Patzaichin nu vede viitorul prea roz Antrenorul lotul olimpic de kaiac-canoe, Ivan Patzaichin, s-a arătat sceptic în privința construirii pistei olimpice pe lacul Snagov: „Probabil că ne va afecta criza economică, dar cred că vom reuși să trecem peste ea. Sunt sceptic în privința pistei de la Snagov, deoarece promisiuni am mai primit. Ca dovadă, Elisabeta Lipă s-a lăsat de sport și sunt convins că și Georgeta Andrunache și Viorica Susanu se vor lăsa până la urmă-toarea Olimpiadă, deoarece e greu de spus că se va realiza acest lucru”.