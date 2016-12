Sportul în universităţi, criteriu de performanţă

Sportul în universități, criteriu de performanță

Ştire online publicată Sâmbătă, 14 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Numărul orelor de sport în universități va reprezenta un criteriu de apreciere în metodologia Ministerului Educației începând cu acest an universitar, a anunțat, vineri, ministrul delegat pentru Învățământ Superior, Mihnea Costoiu.„În acest an, sportul este una dintre temele noastre importante. Anul acesta este anul în care, în programa școlară în învățământul preuniversitar, sportul a intrat ca și disciplină cu un număr de ore mai mare, iar toate universitățile vor avea criteriu de performanță introducerea unui număr cât mai mare de ore de sport și va fi un criteriu pentru apreciere în metodologia noastră viitoare, repet, începând cu acest an universitar”, a explicat ministrul delegat Mihnea Costoiu.Acesta a participat, vineri, alături de secretarul de stat pentru învățământ superior, Gigel Paraschiv, președintele Federației Române de Rugby, Alin Petrache, fostul selecționer al naționalei României, Gheorghe Hagi, și viceprimarul Sectorului 6, Gabriel Petrea, la un meci demonstrativ în deschiderea Campionatului național de fotbal organizat, în perioada 13-15 septembrie, de Uniunea Națională a Studenților din România (UNSR).Alin Petrache a susținut importanța sportului în viața de zi cu zi și a remarcat lipsa rezultatelor sportive în cadrul universităților.„În general, mișcarea universitară a dispărut pe moment, mișcarea bună universitară care a fost pe vremuri, echipe universitare puternice care participau în tot ceea ce înseamnă echipe volei, handbal, rugby, baschet. Sper cu aceste mișcări pe care le organizează prietenii și colegii noștri să ridicăm din nou echipele universitare. Categoric, sprijinul stă întotdeauna în ministere. Cu cât alocă fonduri mai multe cu atât noi, federațiile, vom avea jucători la echipele naționale”, a afirmat Petrache.La concursul organizat de UNSR, participă echipe de studenți din 14 centre universitare.Evenimentul fotbalistic studențesc are ca scop promovarea și conștientizarea în rândul tinerilor a necesității unui stil de viață echilibrat și sănătos.La campionatul național de fotbal UNSR, care se va desfășura sala de sport a Universității Politehnica București, se vor întrece reprezentanții studenților din București, Craiova, Iași, Constanța, Timișoara, Petroșani, Târgu Jiu, Târgu Mureș, Bacău, Reșița, Brașov, Pitești, Ploiești și Galați.