Sportivii de la CS Farul iau cu asalt Campionatele Naţionale de juniori ll

Sportivii de la CS Farul iau cu asalt Campionatele Naționale de juniori ll

În perioada 22-24 aprilie, la Bistrița, are loc Campionatul Național individual de tenis de masă pentru juniori ll (sub 15 ani), competiție în care elevii lui Viorel Filimon și Elena Sebe își vor putea etala talentul și îndemânarea. Chiar dacă delegația deplasată de CS Farul Constanța la turneu este preponderent formată din juniori lll, în frunte cu campioana acelei categorii, Elena Zaharia, antrenorul Viorel Filimon nu își face griji pentru duelurile cu mult mai experimentații adversari: „Chiar dacă ceilalți sunt un pic mai mari ca vârstă, sportivii noștri nu ar avea de ce să se teamă. Este o experiență în plus pentru ei și vor trebui să profite. Va fi greu să ne batem la medalii, dar vom încerca să avem niște evoluții cât mai bune care să ne confirme progresul.”Pe lângă Elena Zaharia, la feminin vor mai fi prezente Denisa Urâtu, Camelia Mitrofan, Claudia Caragea, Fruszina Bartha, Andreea Grigore și Andreea Dudescu. În proba masculină, CS Farul va fi reprezentată doar de trei sportivi: Emir Culpedin, Daniel Manu și Alexandru Amzu.