Sportivii constănţeni ţintesc loturile naţionale la kaiac-canoe

Sportivii constănțeni țintesc loturile naționale la kaiac-canoe

În zilele de 11 și 12 iunie, va avea loc Regata Internațională Bascov 2016 la kaiac-canoe, în urma căreia se va face selecția celor mai buni sportivi în vederea formării lotului ce va reprezenta România la Campionatele Europene și Campionatele Mondiale de juniori și U23.La această competiție vor lua parte și sportivii legitimați la cluburile din Constanța, CS Farul și LPS-CS Agigea.De la CS Farul (antrenor Gabriel Aftenie) vor concura Daniela Varona, Andra Sârbu, Ionela Ciornei și George Șorici, iar de la LPS-Agigea (antrenori Ionel Rață și Cosmin Rață), Cosmin Lulciuc, Mădălin Ciocan, Sorin Cical, Adrian Crăcan, Alexandru Ștefan, plus Răzvan Albișoru, sportiv legitimat la CSS Târgu Măgurele, aflat sub pregătirea celor doi antrenori.„Aș vrea să ne calificăm toți pentru competițiile internaționale din luna iulie. Trebuie să câștigăm probele în care participăm pentru a demonstra că suntem cei mai buni”, a declarat antrenorul de la LPS-CS Agigea, Ionel Rață.Întreg lotul de kaiac-canoe al României ce ar fi trebuit să ne reprezinte la Jocurile Olimpice de la Rio a fost depistat pozitiv, luna trecută, cu o substanță interzisă numită meldonium.„Nu știu foarte multe detalii, decât ce a apărut prin presă. Pe noi sincer ne avantajează aceste decizii fiindcă sunt și sportivi care își apără șansele corect. Este foarte bine că vor fi înmulțite controalele, cine trișează să fie pedepsit. Cred că ține de educația antrenorilor și a sportivilor ca astfel de lucruri să fie evitate. Noi la club știm exact ce avem voie să folosim și ce nu. Avem o listă completă venită de la federație și nu ne abatem de la ea. Am fost și noi controlați de curând și nu există probleme”, a completat Ionel Rață.