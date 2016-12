Sportivă de la CS Farul, angrenată într-o nouă etapă de Cupă Mondială

Astăzi, la Sofia (Bulgaria), are loc o nouă etapă a Cupei Mondiale de sambo, seniori, acolo unde va concura și Daniela Poroineanu, antrenată de Viorel Gîscă la CS Farul Constanța.Sportiva în vârstă de 26 de ani are un moral foarte bun după ce, în urmă cu trei săptămâni, la Moscova (Rusia), a cucerit medalia de aur.Sambo are la bază tehnici de luptă rusești, combinate într-un mod original cu elemente de luptă împrumutate din diverse culturi: judo și jiu-jitsu japonez, shuai jiao chinez, bukh barilda mongol, wrestling și box francez, kokh din Armenia, chidaoba din Georgia și trânta moldovenească.