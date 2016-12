Sport extern

Vineri, 08 Ianuarie 2010

Vieira lasă Interul pentru Manchester City Internaționalul francez Patrick Vieira a anunțat că a ajuns la o înțelegere cu oficialii formației engleze Manchester City pentru un contract valabil până la finalul sezonului, la numai o zi după ce a îmbrăcat tricoul lui Inter Milano, pentru ultima oară, în partida cu Chievo Verona. „Capitolul Italia e încheiat pentru mine, după un an la Juventus și trei ani și jumătate la Milano. Nu mai pot să rămân la Inter dacă nu sunt o opțiune pentru antrenor. Îmi doresc mult să ajung la Campionatul Mondial și pentru asta am nevoie de multe meciuri. Voi merge la Manchester City pentru a-i arăta lui Roberto Mancini că am rămas același ca atunci când m-am transferat la Inter”, a spus Vieira. Veteranul în vârstă de 33 de ani a evoluat în doar 14 meciuri pentru Inter în prima parte a sezonului, 12 în campionat și două în Liga Campionilor, reușind să înscrie și un gol. Fotbaliștii lui Atletico și-au cerut scuze suporterilor Fotbaliștii lui Atletico Madrid, alături de antrenorul Quique Sanchez Flores, și-au cerut scuze suporterilor, după ce, miercuri seară, au pierdut cu 0-3 prima manșă a optimilor Cupei Spaniei, în fața lui Recreativo Huelva. „Ne-a fost dificil, nu am evoluat bine, mai ales după ce am fost în inferioritate numerică. Sper în continuare că ne putem califica mai departe. Vina este numai a mea. Îmi pare rău și regret acest lucru”, a spus fundașul Tomas Ujfalusi, care a fost eliminat de pe teren în minutul 20. Mijlocașul Cleber Santana a afirmat că Atletico a făcut o partidă foarte slabă și nu își permitea să piardă: „Trebuie să muncim mult în retur, deoarece nu este totul pierdut. Știm că suporterii sunt foarte supărați și ne cerem scuze. Trebuie să ținem capul sus și să nu renunțăm”.