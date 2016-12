Sport extern

Vineri, 04 Decembrie 2009

Amelie Mauresmo își încheie cariera Franțuzoaica Amelie Mauresmo (30 de ani), fost lider mondial, a anunțat, ieri, că pune punct carierei sale sportive în decursul căreia a cucerit două titluri de Mare Șlem. „Este o decizie la care mă gândesc de mult timp. După ce am revenit de la US Open, am încercat să mă antrenez, dar nu am mai avut dorința de a concura. Nu vreau să fac nimic forțat. Trebuia să iau o decizie care deja era evidentă în ultimele luni. Când îmbătrânești, e mai greu să rămâi în top”, a explicat Mauresmo. Amelie a cucerit în toată cariera 25 de titluri WTA și două turnee de Mare Șlem, Australian Open și Wimbledon, ambele în 2006. Chelsea și Arsenal, scoase din Cupa Ligii Chelsea a pierdut, miercuri seară, după loviturile de departajare, partida cu Blackburn Rovers, din sferturile de finală ale Cupei Ligii Angliei. La finalul celor 90 de minute regulamentare, scorul a fost egal, 2-2. La loviturile de departajare, liderul la zi din Premier League a pierdut cu scorul de 3-4. Tot miercuri, Manchester City s-a impus, pe teren propriu, în fața lui Arsenal, cu scorul de 3-0. În celelalte două sferturi de finală, disputate marți, s-au înregistrat următoarele rezultate: Portsmouth - Aston Villa 2-4 și Manchester United - Tottenham Hotspur 2-0. Omagiu pentru suporterul francez ucis la Belgrad Reprezentanții lui Partizan Belgrad, care, aseară, a întâlnit pe Toulouse în Liga Europa, au fost în cursul dimineții la mormântul lui Brice Taton, fanul francez de-cedat după violențele care au avut loc la partida din tur. Doi dintre oficialii clubului din Belgrad au depus o coroană de flori la mormântul situat la aproximativ 50 de kilometri distanță de Toulouse. Fanul francez, care avea 28 de ani, a fost atacat de un grup de huligani pe 17 septembrie, în Belgrad, și a decedat pe 29 septembrie.