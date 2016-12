Speranţe pe pistă! CS Farul propune un atlet pentru marea performanţă

Speranțe pe pistă! CS Farul propune un atlet pentru marea performanță

Week-end-ul recent încheiat, pe stadionul "Nicolae Dobrin" din Pitești, a avut loc Campionatul Național de atletism, probe combinate, pentru seniori, tineret, juniori 1, 2 și 3.În cadrul acestei competiții, CS Farul Constanța a reușit să obțină două medalii - una de argint și una de bronz. Adrian Boldeanu, pregătit de Alin Larion și Cecilia Gevat, s-a clasat pe locul secund în proba de decatlon, la tineret, și pe locul cinci, la seniori. Este prima dată când sportivul legitimat la CS Farul devine vicecampion național la decatlon.În cadrul aceleiași probe, Andrei Bugheanu (antrenoare Doina Rusu) a terminat pe locul trei la tineret și pe șase la seniori.Originar din Brăila, cu dublă legitimare CS Farul - CSU Pitești, Adrian Boldeanu prezintă o formă de invidiat. Acesta a reușit, săptămâna trecută, să obțină două medalii de argint la Campionatul Național de atletism pentru seniori și tineret, în probele de 110 metri garduri și 200 metri.„Rezultatul obținut de Adrian Boldeanu este unul excelent, la care nu ne așteptam. Am fost foarte mulțumit de evoluția sa de la Campionatul Național de seniori și tineret și am decis să îl «recompensez» cu o altă competiție, inedită pentru el”, a declarat antrenorul Alin Larion.Decatlonul este considerat printre cele mai dificile întreceri sportive din atletism, durează două zile, iar cei mai puternici sportivi din punct de vedere fizic și mai ales psihic se întrec în cele 10 probe specifice: 100 metri, 110 metri garduri, 400 metri, 1500 metri, lungime, înălțime, săritura cu prăjina, aruncarea greutății, aruncarea discului și aruncarea suliței. Rezultatele celor 10 probe sportive sunt de fiecare dată convertite în puncte, iar la finalul celor două zile de concurs, în urma clasamentului general, se află învingătorul probei de decatlon.„Decatlonul este una din cele mai complexe probe din atletism. Nu este deloc ușor să iei startul în 10 probe diferite. Adrian nu a mai participat în această probă niciodată. Chiar dacă alergările erau preferatele lui, au existat și probe pe care acesta nu le practicase niciodată, cum ar fi săritura în înălțime. Cu o zi înainte de concurs, am mers pe stadionul din Pitești și l-am învățat tehnica necesară. Adi este un tip foarte receptiv și faptul că am primit din partea lui un feedback foarte pozitiv mi-a dat și mie putere și încredere că putem reuși. Iubește foarte mult atletismul și acest lucru se observă prin numărul mare de ore petrecute la antrenamente”, a completat tehnicianul constănțean.În urma rezultatelor obținute la Cluj, la Naționale, există informații conform cărora Adrian Boldeanu va fi inclus în lotul României care va se va deplasa la Campionatul European de tineret de anul viitor.„Din ce am înțeles, va merge și el la următorul Campionat European de tineret ce va avea loc anul viitor, alături de colegii săi Andreea Lefcenco și Cristi Nedelcu, proaspăt medaliat cu aur luna aceasta, la Campionatul Balcanic pentru juniori, în proba de ștafetă 4x400 metri. Sper ca ei să fie cei care să sperie Vestul”, a conchis Alin Larion.