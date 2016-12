Speranţa calificării într-o finală vine pe schiuri

Peste 30 de sportivi vor reprezenta România la Jocurile Olimpice de iarnă de la Vancouver

Speranța calificării într-o finală vine pe schiuri

Directorul sportiv al Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Alexandru Epuran, a declarat că delegația României care se va deplasa la Jocurile Olimpice de iarnă de la Vancouver (Canada), în perioada 12-28 februarie, va cuprinde aproximativ 32 de sportivi. „Încă nu avem o situație clară în ceea ce privește sportivii care vor merge la Jocurile Olimpice de la Vancouver. După rezultatele sportivilor de până acum, am putea deplasa cam 32 de concurenți. Este greu să spunem acum cine va merge și cine nu, pentru că și baremurile se pot modifica și există riscul să ne trezim, cu câteva zile înainte de începerea competițiilor, că unii sportivi nu sunt calificați. De asemenea, sportivii desemnați să meargă pot fi schimbați în ultimul moment. Până pe 20 ianuarie, vom avea situația clară și va fi publicată”, a spus oficialul COSR. Desemnat șef de misiune al României la Jocurile Olimpice de iarnă de la Vancouver, Epuran a adăugat că speră ca, în următoarea perioadă, numărul disciplinelor la care vor participa sportivii români să crească: „În afară de Zoltan Kelemen, de la patinaj, mai știm că putem participa cu trei persoane la schi alpin și trei persoane la cross-country. Nu știm câți vor fi băieți sau câte fete. La biatlon, având echipa de ștafetă calificată, vom deplasa toate fetele, iar cu tot cu rezervă vor fi cinci. Sperăm ca la această probă să prindă calificarea și un băiat. Mai sunt la schi fond încă trei persoane, iar la sărituri mai sunt doi băieți care concurează în Cupa Mondială și care, teoretic, ar trebui să fie calificați pentru JO, dar nu am primit nimic oficial până acum. La bob, avem din nou o situație clară, cu două echipaje calificate la băieți și cele două echipaje la feminin. La sanie, avem cinci băieți și trei fete, iar la skeleton, să sperăm că o să se califice măcar o fată”. Directorul sportiv al COSR a precizat că România va deplasa în Canada aproximativ 60 de persoane, acestea fiind sportivi, oficiali și antrenori. „Delegația României va pleca in corpore spre Canada. Putem deplasa la Vancouver în jur de 60 de persoane, dintre care jumătate vor fi sportivi. Vom avea o echipă completă de medici și o echipă tehnică”, a declarat șeful de misiune al României la Vancouver, care își dorește ca sportivii români să obțină măcar o calificare în primele șase locuri ale unei discipline. Epuran a menționat că o va sprijini și pe prima reprezentantă a României la Jocurile Paralimpice de iarnă, schioarea Laura Văleanu. „Întotdeauna i-am ajutat pe cei de la Comitetul Național Paralimpic, cu bani și echipament. La fel vom face și acum, pentru că au o fată - Laura Văleanu - destul de bună. Am vorbit și cu federația de schi, care îi va asigura tot echipamentul necesar. Până se va pune pe picioare și acest comitet, noi le vom oferi ajutor, pentru că sunt ca frații noștri”, a declarat Epuran. Cea de-a zecea ediție a Jocurilor Paralimpice de iarnă se va desfășura în perioada 12-21 martie, tot la Vancouver. Laura Văleanu are piciorul drept amputat, de la nivelul gambei, în urma unui accident rutier suferit în anul 2006.