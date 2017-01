„Sperăm să avem şi noi o atmosferă ca în Giuleşti“

„Sperăm să avem și noi o atmosferă ca în Giulești“

Tânărul mijlocaș al „rechinilor” Cosmin Matei a declarat că „vulcanul” din Grant a fost decisiv în obținerea de către Rapid a victoriei. Internaționalul de juniori al Farului, Cosmin Matei, a dezvăluit că publicul a fost cel care i-a purtat pe rapidiști spre victorie în meciul cu „rechinii”. Deși evoluau în zece oameni, giuleștenii au presat continuu în repriza a doua, reușind finalmente golul victoriei. „E foarte greu să joci în Giulești cu o așa galerie în față. Rezultatul a fost influențat decisiv de aportul publicului. Rapid a fost foarte motivată de acea ambianță extraordinară. Sperăm să avem și noi un asemenea public la meciul cu Craiova”, a declarat mijlocașul de 17 ani și jumătate. „Ne va fi greu contra oltenilor. Au echipă bună. Dar, cu muncă și disciplină, îi putem bate. Sunt motivat că selecționerul Emil Săndoi mă are în vedere la Naționala de tineret”, a mai spus Matei. Duminică, la Farul va reveni Gerlem. „Sunt foarte fericit că voi evolua din nou. Voi pune suflet în joc, iar, dacă va fi să și marchez, va fi cu atât mai bine. Vom câștiga, pentru că avem mare nevoie de puncte și jucăm acasă. Craiova poate să declare ce vrea. Fiecare cu părerea lui. Însă doar pe teren se va vedea valoarea. Noi trebuie să ne vedem de jocul nostru. Evoluez oriunde mă pune antrenorul”, a spus mijlocașul brazilian. Stoperul Andrej Rastovac a văzut echipa craioveană la televizor și i se pare o trupă periculoasă care are o circulație bună a balonului și reușește să își creeze ocazii. „Știm ce avem de făcut. Craiova va bate cu 3-0 doar dacă nu va avea adversar. Vedeta oltenilor, Costea, e un jucător rapid și tehnic. Face diferența, dar să-i spui noul Mutu e cam mult. Sunt cuvinte mari. Mai are mult de muncă”, a completat fundașul sloven.